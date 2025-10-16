Gustavo Petro se borra de la Cumbre tras exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Vídeos relacionados:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas, prevista para diciembre en República Dominicana, en protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del encuentro hemisférico.

“No asistiré a la Cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañando el mensaje con una extensa reflexión sobre el rumbo de América Latina y la política exterior de su gobierno.

El mandatario explicó que había propuesto a Estados Unidos una reunión conjunta entre la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y Washington “para estudiar la integración económica de una gran América”, pero que nunca recibió respuesta.

“Lo que tenemos hoy es una agresión en el Caribe, que se había constituido como zona de paz”, añadió Petro, en aparente referencia al ataque estadounidense contra una narcolancha frente a Venezuela, que dejó seis muertos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, confirmó el lunes la operación, asegurando que el blanco era una embarcación vinculada a una organización terrorista dedicada al narcotráfico. El hecho ha generado tensión diplomática en la región.

Petro subrayó que, en lugar de limitarse a los espacios tradicionales de diálogo interamericano, su gobierno impulsará una agenda de cooperación global con países del Sur.

Destacó que en la próxima Cumbre CELAC-Unión Europea, que se celebrará en noviembre en Santa Marta, propondrá “una alianza basada en el conocimiento, las energías limpias y la inteligencia artificial con soberanía pública global de su regulación”.

El presidente colombiano también reveló avances en las relaciones de la CELAC con otras regiones: “En la reunión CELAC-China ya adelantada se logró un acuerdo en los mismos términos. Hemos propuesto encuentros con la Unión Africana y con Medio Oriente, y podríamos pensar en una CELAC-India”.

Petro insistió en que América Latina “no necesita tomar partido en las competencias comerciales de las grandes potencias”, sino que debe apostar por su propia integración interna.

“El camino de América Latina son las más abiertas y profundas relaciones con el mundo, sin subordinaciones”, afirmó.

El anuncio de Petro llega dos días después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicara su decisión de no asistir a la cumbre por las mismas razones.

“En lo personal, nunca estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país”, declaró la mandataria mexicana, aludiendo a la decisión del gobierno dominicano de dejar fuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Sheinbaum explicó además que México atraviesa una emergencia nacional por inundaciones, pero aclaró que su posición sobre la exclusión es “de principio”.

Su ausencia y la de Petro marcan un nuevo distanciamiento entre los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos y Washington.

El pasado 30 de septiembre, la Cancillería de República Dominicana anunció que, pese a los compromisos iniciales de inclusividad, no invitaría a los tres países por “razones de polarización política”.

Según un comunicado, la medida responde a un “criterio estrictamente multilateral” y busca “garantizar el éxito del encuentro”.

El gobierno dominicano aclaró que sus relaciones bilaterales con Cuba, Nicaragua y Venezuela “mantienen características propias”, aunque su exclusión busca evitar tensiones diplomáticas durante la cumbre.

La X Cumbre de las Américas, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Punta Cana, volverá así a desarrollarse bajo la sombra de la división hemisférica.

En 2022, la edición de Los Ángeles también estuvo marcada por la no invitación a La Habana, Managua y Caracas, una decisión que provocó la ausencia del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Con las retiradas de Petro y Sheinbaum, el foro pierde a dos de los principales líderes de la izquierda latinoamericana, mientras crece la percepción de que el bloque regional avanza hacia una agenda más autónoma y multipolar, en abierta distancia con la política exterior de Estados Unidos.