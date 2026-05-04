Más financiamiento para el régimen cubano: UE destina 2.85 millones de euros para asistencia en la isla

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La Unión Europea anunció una contribución de 2.85 millones de euros al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para reforzar la respuesta humanitaria ante los daños persistentes del huracán Melissa en el oriente de Cuba, con el objetivo declarado de asistir a más de 815,000 cubanos.

Los fondos se canalizan a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas mediante el Plan de Implementación Humanitaria 2026, y se destinarán a las cinco provincias orientales más afectadas: Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas.

La asistencia contempla la entrega de módulos de alimentos por persona —arroz, granos y aceite vegetal— priorizando niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años.

El proyecto incluye además el fortalecimiento de centros de elaboración de alimentos, almacenes y capacidades logísticas, con especial énfasis en la adquisición de combustible, reconocido como factor decisivo para que la ayuda llegue a tiempo en un país paralizado por la escasez de carburante.

Este nuevo aporte se suma a una cadena de financiamientos europeos que comenzó tras el impacto del huracán Melissa, que tocó tierra el 29 de octubre de 2025 como categoría tres por la costa sur de Guamá, en Santiago de Cuba, dejando más de 116,100 viviendas dañadas o destruidas y entre 2.2 y 3.5 millones de personas afectadas.

El 1 de abril, la Comisión Europea ya había asignado otros dos millones de euros adicionales para apoyo logístico en Cuba, cuando la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, declaró que el apoyo contribuiría a que la ayuda llegara a hasta dos millones de personas.

En 2025, la UE ya había movilizado casi seis millones de euros para preparación ante desastres y respuesta a emergencias en la isla, y a finales de noviembre de ese año un cargamento de ayuda humanitaria europea llegó a Cuba con alimentos, medicinas, kits de higiene y materiales de construcción.

Sin embargo, el dinero internacional no garantiza que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. La ONU denunció en abril que 170 contenedores de suministros permanecían paralizados por la escasez extrema de combustible, incapaces de llegar a las zonas afectadas.

La situación es aún más grave si se considera que organizaciones no gubernamentales han denunciado que donativos terminan en tiendas en moneda libremente convertible en lugar de llegar a la población vulnerable, mientras la Iglesia Católica y Cáritas han tenido que recurrir a carretas de caballos y bueyes para distribuir asistencia ante la falta de carburante.

El contexto estructural que rodea estos aportes es el de una dictadura que lleva décadas destruyendo la capacidad productiva del país. La economía cubana cayó un 5% en 2025 y se proyecta una contracción adicional para 2026, mientras el deterioro del sistema energético afecta servicios esenciales, interrumpe cadenas de suministro y restringe el bombeo de agua en todo el territorio.

La ONU lanzó en marzo un plan humanitario de 94.1 millones de dólares para asistir a dos millones de personas, pero al 7 de abril solo había movilizado 26.2 millones, con un déficit de unos 68 millones que refleja la magnitud de una crisis que el régimen cubano es incapaz de resolver por sí solo.