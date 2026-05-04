Pemex elimina «Gasolinas Bienestar», la empresa vinculada al envío de petróleo a Cuba

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La empresa estatal mexicana Pemex eliminó el nombre de Gasolinas Bienestar, una subsidiaria clave en el envío de combustibles a Cuba, en medio de tensiones políticas y presiones desde Estados Unidos.

De acuerdo con información de El Financiero, la compañía cambió su denominación a Servicios Logísticos Integrales Mumiya a partir del 31 de marzo de 2026, en una decisión aprobada por sus accionistas y autorizada por la Secretaría de Economía.

El cambio no es solo de nombre. Gasolinas Bienestar había sido utilizada en los últimos años como vehículo para exportar petróleo y derivados a la isla, en un contexto donde Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas, marcada por apagones prolongados y escasez de combustible.

En la misma asamblea también se revocaron los poderes otorgados a Víctor Manuel Cruz Martínez, quien había sido designado apoderado de la empresa mediante escritura pública en noviembre de 2025, agregó Debate

En 2025, México llegó a enviar 15 mil barriles diarios de crudo y más de 2 mil barriles de productos petrolíferos a Cuba a través de esta subsidiaria. Estas operaciones representaron unos 500 millones de dólares, una cifra significativa para el sostenimiento del suministro energético del país caribeño.

Sin embargo, el panorama cambió recientemente. El Gobierno mexicano suspendió los envíos de petróleo a Cuba después de amenazas de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump, lo que añade un componente geopolítico a la decisión de modificar la estructura de esta empresa.

México era entonces el principal proveedor de Cuba, cubriendo cerca del 44% de sus importaciones con unos 17,200 barriles diarios.

Aunque Pemex asegura que la nueva denominación responde a un giro hacia funciones logísticas más amplias dentro del sector energético, la desaparición del nombre “Bienestar” —asociada al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador— y su vínculo con Cuba no pasa desapercibido.

Entre 2023 y 2025, México exportó a la isla petróleo y derivados por un valor acumulado de mil 500 millones de dólares, en un momento en que la población cubana enfrentaba apagones constantes, falta de transporte y un deterioro creciente de las condiciones de vida.

La interrupción del suministro mexicano, sumada a la suspensión de los envíos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro, precipitó una crisis energética sin precedentes en la isla. Cuba acumula una deuda con México estimada en 1,540 millones de dólares por envíos de crudo y diésel entre mayo y noviembre de 2025.

El único alivio parcial llegó cuando Estados Unidos autorizó el atraque de un buque ruso con 730,000 barriles en el puerto de Matanzas el 31 de marzo, como excepción humanitaria temporal.

Para principios de mayo, ese petróleo también se había agotado. Díaz-Canel advirtió días atrás que las reservas se acababan sin nuevos envíos confirmados, mientras Cuba enfrenta apagones de hasta 40 horas consecutivas y déficits de generación superiores a 1,440 megavatios.