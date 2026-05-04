Pemex elimina «Gasolinas Bienestar», la empresa vinculada al envío de petróleo a Cuba

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La empresa estatal mexicana Pemex eliminó el nombre de Gasolinas Bienestar, una subsidiaria clave en el envío de combustibles a Cuba, en medio de tensiones políticas y presiones desde Estados Unidos.
De acuerdo con información de El Financiero, la compañía cambió su denominación a Servicios Logísticos Integrales Mumiya a partir del 31 de marzo de 2026, en una decisión aprobada por sus accionistas y autorizada por la Secretaría de Economía.
El cambio no es solo de nombre. Gasolinas Bienestar había sido utilizada en los últimos años como vehículo para exportar petróleo y derivados a la isla, en un contexto donde Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas, marcada por apagones prolongados y escasez de combustible.
En la misma asamblea también se revocaron los poderes otorgados a Víctor Manuel Cruz Martínez, quien había sido designado apoderado de la empresa mediante escritura pública en noviembre de 2025, agregó Debate
En 2025, México llegó a enviar 15 mil barriles diarios de crudo y más de 2 mil barriles de productos petrolíferos a Cuba a través de esta subsidiaria. Estas operaciones representaron unos 500 millones de dólares, una cifra significativa para el sostenimiento del suministro energético del país caribeño.
Sin embargo, el panorama cambió recientemente. El Gobierno mexicano suspendió los envíos de petróleo a Cuba después de amenazas de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump, lo que añade un componente geopolítico a la decisión de modificar la estructura de esta empresa.
México era entonces el principal proveedor de Cuba, cubriendo cerca del 44% de sus importaciones con unos 17,200 barriles diarios.
Aunque Pemex asegura que la nueva denominación responde a un giro hacia funciones logísticas más amplias dentro del sector energético, la desaparición del nombre “Bienestar” —asociada al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador— y su vínculo con Cuba no pasa desapercibido.
Entre 2023 y 2025, México exportó a la isla petróleo y derivados por un valor acumulado de mil 500 millones de dólares, en un momento en que la población cubana enfrentaba apagones constantes, falta de transporte y un deterioro creciente de las condiciones de vida.
La interrupción del suministro mexicano, sumada a la suspensión de los envíos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro, precipitó una crisis energética sin precedentes en la isla. Cuba acumula una deuda con México estimada en 1,540 millones de dólares por envíos de crudo y diésel entre mayo y noviembre de 2025.
El único alivio parcial llegó cuando Estados Unidos autorizó el atraque de un buque ruso con 730,000 barriles en el puerto de Matanzas el 31 de marzo, como excepción humanitaria temporal.
Para principios de mayo, ese petróleo también se había agotado. Díaz-Canel advirtió días atrás que las reservas se acababan sin nuevos envíos confirmados, mientras Cuba enfrenta apagones de hasta 40 horas consecutivas y déficits de generación superiores a 1,440 megavatios.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de nombre de Gasolinas Bienestar y su impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Pemex cambió el nombre de Gasolinas Bienestar?
El cambio de nombre de Gasolinas Bienestar a Servicios Logísticos Integrales Mumiya se realizó en respuesta a tensiones políticas y presiones de Estados Unidos, ya que esta subsidiaria era clave en el envío de combustibles a Cuba. Pemex asegura que el cambio también responde a un giro hacia funciones logísticas más amplias dentro del sector energético.
¿Cómo afecta el cambio de nombre de Gasolinas Bienestar a Cuba?
El cambio de nombre y estructura de la empresa coincide con la suspensión de envíos de petróleo a Cuba por parte de México, lo que ha exacerbado la crisis energética en la isla. Cuba enfrenta apagones prolongados y un déficit de generación, que se han agravado tras la interrupción de estos suministros.
¿Qué papel jugó México en el suministro energético de Cuba en 2025?
En 2025, México fue el principal proveedor de petróleo de Cuba, cubriendo cerca del 17% de sus necesidades energéticas. México llegó a enviar 15,000 barriles diarios de crudo y 2,200 barriles de productos petrolíferos a la isla.
¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas del cambio en el suministro de petróleo de México a Cuba?
La suspensión del suministro de petróleo a Cuba por parte de México se produce en un contexto de presión política de Estados Unidos, que amenaza con imponer aranceles a países que apoyen energéticamente a Cuba. Esta situación añade un componente geopolítico a las decisiones energéticas de México, que busca evitar sanciones sin abandonar su política de solidaridad con Cuba.
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