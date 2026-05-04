Régimen cubano lanza mensaje a Trump en Fox News: "Rendirse no está en nuestro diccionario"

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El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, apareció este lunes en el programa "America's Newsroom" de Fox News para responder a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien el pasado jueves afirmó que Estados Unidos "tomará Cuba casi inmediatamente" tras concluir las operaciones en Irán.

Soberón Guzmán rechazó con firmeza cualquier escenario de capitulación: "Si alguien piensa que palabras como rendirse, capitular o colapsar están en el diccionario cubano, en el diccionario del pueblo cubano, esa persona, esos pueblos, están completamente equivocados. En el diccionario cubano encontrarán palabras como resiliencia, resistencia, defensa de la soberanía y defensa de nuestra independencia".

La declaración del diplomático llega días después de que Trump describiera, en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, un escenario en el que el portaviones USS Abraham Lincoln se detendría "a unas 100 yardas de la costa" cubana y el régimen respondería: "Muchas gracias, nos rendimos".

Cuando el entrevistador de Fox News le preguntó si aceptaría ayuda humanitaria del Abraham Lincoln si el buque estuviera frente a las costas de La Habana, Soberón Guzmán eludió la respuesta directa y recurrió al desfile del Primero de Mayo como prueba de respaldo popular.

El funcionario afirmó que 500,000 personas marcharon en La Habana y más de cinco millones en todo el país, "diciendo que estamos listos para hablar con EE.UU., pero al mismo tiempo estamos listos para defender nuestra soberanía e independencia".

Sin embargo, esas cifras son las oficiales del régimen y no han sido verificadas de forma independiente. Imágenes aéreas del Malecón y la Tribuna Antiimperialista José Martí mostraron una asistencia notablemente menor a la proclamada por las autoridades cubanas.

La aparición de Soberón Guzmán en Fox News forma parte de un coro de declaraciones desafiantes que el régimen ha lanzado desde el pasado jueves.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las palabras de Trump como "nueva amenaza clara y directa de agresión militar" y aseguró que "los cubanos no nos dejamos amedrentar".

Por su parte, Miguel Díaz-Canel publicó en redes sociales que "ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba", mientras el Partido Comunista emitió una declaración institucional en el mismo sentido.

Esta retórica de resistencia contrasta con la realidad que vive la población cubana. Trump firmó el pasado jueves una nueva orden ejecutiva que bloquea todos los activos en EE.UU. de personas o entidades vinculadas al régimen en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros, e impone sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, reduciendo las importaciones energéticas entre un 80 % y un 90 %.

El resultado es devastador para el pueblo cubano: apagones de hasta 25 horas seguidas en más del 55 % del territorio y una contracción económica proyectada del 7,2 % para 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.

El régimen también presentó la campaña "Mi Firma por la Patria" con supuestas 6,230,973 firmas en rechazo a las sanciones. El canciller Rodríguez llegó a afirmar que el 81 % de la población había firmado, cifra que analistas y opositores califican de imposible sin coerción masiva en centros de trabajo y escuelas.

En ese contexto, Díaz-Canel ya había advertido el 16 de abril que Cuba estaba "lista para enfrentar serias amenazas, entre ellas, la agresión militar", en el acto del 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución.

El Senado de EE.UU. rechazó el pasado lunes, con 51 votos contra 47, una resolución demócrata del senador Tim Kaine que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump sobre Cuba, despejando el camino para que la administración mantenga la presión máxima sobre el régimen.

Soberón Guzmán ya había ensayado este mismo mensaje en marzo, cuando declaró en Bloomberg que "si alguien intenta invadir Cuba o agredirla, encontrará a todo un pueblo, 10 millones de personas, listo para defender nuestra soberanía e independencia", una fórmula que el régimen repite en múltiples foros internacionales mientras la Isla se hunde en su peor crisis económica y energética en décadas.