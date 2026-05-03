La noche final de un cubano en ICE: Una celda, reanimación y silencio

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Denny Adán González, un cubano de 33 años, fue encontrado inconsciente en su celda del Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, Georgia, a las 10:25 de la noche del 28 de abril, y fue declarado muerto 46 minutos después, según el relato oficial publicado por Univision.

El personal del centro inició maniobras de reanimación cardiopulmonar de inmediato. Los Servicios Médicos de Emergencia del condado de Webster llegaron y continuaron los intentos por devolverle el pulso, pero a las 11:11 de la noche el joven murió.

ICE confirmó días después el fallecimiento e indicó que la causa presunta es que González se quitó la vida, aunque la causa oficial permanece bajo investigación.

Tras el deceso, la Oficina de Operaciones de Detención y Expulsión notificó al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General del DHS, a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, a la Embajada de Cuba y a los familiares del joven.

González es el tercer cubano en morir bajo custodia de ICE en lo que va de 2026, una cifra que refleja el agravamiento de una crisis sistémica en los centros de detención migratoria.

De la frontera al encierro

La historia de González con el sistema migratorio estadounidense comenzó en mayo de 2019, cuando ingresó por el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y declarado inadmisible.

Un juez de inmigración ordenó su deportación a Cuba en diciembre de ese año y fue expulsado en enero de 2020.

En abril de 2022 fue interceptado nuevamente por la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, y liberado bajo supervisión con reportes periódicos ante ICE en Charlotte, Carolina del Norte, hasta septiembre de 2025.

El 12 de diciembre de 2025, la Oficina del Sheriff del condado de Mecklenburg lo arrestó por cargos de agresión a una mujer y violencia doméstica. ICE emitió una orden de detención y en enero de 2026 fue trasladado al Centro de Detención de Stewart, operado por la empresa privada CoreCivic.

Tres meses después fue hallado sin vida en su celda.

Un centro con historial de muertes

González es la cuarta persona en quitarse la vida en el Centro de Detención de Stewart, instalación con un historial documentado de al menos 13 muertes desde 2006.

Los otros dos cubanos fallecidos bajo custodia de ICE en 2026 son Geraldo Lunas Campos, de 55 años, cuya autopsia clasificó su muerte como homicidio por asfixia en Fort Bliss, Texas, el 3 de enero, y Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, fallecido el 12 de abril en el Centro Federal de Detención de Miami en aparente suicidio.

Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y finales de 2025, pasando de menos de 200 al mes a más de 1,000, según el Instituto Cato.

Un estudio publicado en la revista médica JAMA el 16 de abril reveló que la tasa de mortalidad en centros de detención de ICE alcanzó el nivel más alto en 22 años: 88.9 muertes por cada 100,000 detenidos en el año fiscal 2026, superando incluso el pico de la pandemia de COVID-19.

Las doctoras Michele Heisler y Katherine R. Peeler, autoras del editorial que acompañó al estudio, advirtieron que los hallazgos sugieren «no solo fallos aislados, sino debilidades sistémicas en la atención médica, la protección de la salud mental y la revisión de la mortalidad en una población que depende totalmente del Estado».

Al 1 de mayo de 2026, ICE confirmó la muerte de al menos 18 personas bajo su custodia en lo que va del año, y desde el inicio del segundo mandato de Trump, el total de fallecidos bajo detención migratoria asciende a al menos 47.