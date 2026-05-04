Ex mujer de El Micha sale en su defensa: «Es el papá de mis hijos y mi familia»

Un video publicado este domingo encendió las redes sociales cubanas: Ana María Daniel, expareja del reguetonero El Micha, apareció en un clip difundido por la cuenta de Instagram @papelencara para defender públicamente al artista, apenas meses después de que él la dejara, según sus propias declaraciones anteriores, sin dinero y sin poder pagar la renta en Miami.

El gesto sorprendió a miles de seguidores que recordaban bien la historia.

En septiembre de 2025, Ana María confirmó su separación de El Micha tras 13 años de relación y dos hijos en común, despidiéndose con un mensaje que muchos interpretaron como un cierre definitivo: «Lo que un día fue ya no será. El Micha muchas bendiciones en tu nuevo camino, te deseo suerte. Suerte en Cuba».

Poco después, El Micha anunció su regreso definitivo a la isla, declarando en el pódcast SePoneWeno: «Decido ir para Cuba porque no quiero pagar más biles... Yo voy para Cuba donde la gente te da cariño».

Sus palabras sobre la «familia de verdad» en Cuba, sin mencionar a sus hijos, provocaron la respuesta inmediata de Ana María: «Tus hijos no son tu familia entonces», escribió ella en Instagram.

La influencer Sachy Sánchez también intervino públicamente para criticar al artista y anunciar que había gestionado trabajo para Ana María como agente de bienes raíces en Miami: «Mi amigo la dejaste botada en la calle con tus hijos, pero existen personas como yo que se encargaron de que tus hijos no vayan para la calle».

Ahora, en el video que circula este lunes, Ana María aparece con un tono firme y defensivo para reivindicar la trayectoria de su ex.

«Siempre voy a salir en defensa de él. Hay que tener los dos bien puestos, porque el tipo ha hecho historia. Nadie se la da, nadie, ninguno. Ponga a saber lo que ese hombre ha hecho a nivel mundial», afirmó.

Y añadió: «Él es el papá de mis hijos. Aunque ya no estemos juntos. Es el padre de mis hijos y es mi familia».

El clip acumuló casi 20,000 vistas, 1,552 likes y 264 comentarios en pocas horas, con reacciones que van de la incredulidad a la crítica directa.

El comentario más respaldado resumió el sentir de muchos: «Una mujer que alegadamente esa misma persona la dejó en la calle a ella, de verdad no voy a decir más nada porque todos sabemos la historia».

Otros usuarios fueron igual de directos: «El internet tiene memoria después de hablar tanta mierda de él» y «Pero para ser el papá de tus hijos hablaste bastante que si te dejó pagando renta».

Un sector, aunque minoritario, valoró el gesto: «Así habla una mujer responsable y de respeto, el padre de sus hijos se respeta».

El contraste entre la Ana María que retomó su carrera en Miami con el apoyo de medio exilio cubano y la que hoy defiende públicamente a quien la dejó en esa situación es, precisamente, el núcleo de la polémica.

En marzo de 2026, El Micha ya había avivado rumores de reconciliación al llamar a Ana María «mi vida» en redes, sin que ninguno de los dos confirmara nada oficialmente. Este nuevo video vuelve a abrir el debate, y la farándula cubana, fiel a su costumbre, no piensa dejarlo pasar.