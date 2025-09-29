Tras confirmar su separación del reguetonero cubano El Micha, con quien compartió 13 años de relación y dos hijos, Ana María Daniel ha decidido seguir adelante a su manera: retomando su carrera como realtor en Miami.

La noticia la compartió ella misma en redes sociales y, lejos de pasar desapercibida, desató una lluvia de mensajes de apoyo, admiración y solidaridad por parte de amigos, seguidores y muchas mujeres que se vieron reflejadas en su historia.

“Eres una leona por tus hijos”, “Las mujeres podemos con TODO”, “A brillar, mi niña”, “Ve por todo, que el cielo es el límite”, “A esta hermosa mujer no la detiene nadie”, “Apoyen a Ana María, si necesitan renta o compra, vayan con ella” o “Dios contigo. Vas a lograr todo lo que te propongas”.

Su regreso profesional ocurre semanas después de que El Micha anunciara públicamente su regreso a vivir en Cuba, dejando a sus hijos en Miami con Ana María. Mientras el reguetonero decía que no quería “pagar más biles” y buscaba “cariño del pueblo”, Ana María optó por enfocarse en el trabajo, la estabilidad y el futuro de sus pequeños.

Sin entrar en polémicas, ella ha demostrado fuerza, independencia y determinación, ganándose el respeto de quienes han seguido su historia.

La reacción en redes ha sido tan fuerte que muchos no solo le dejaron mensajes de aliento, sino que compartieron su anuncio y recomendaron sus servicios como agente de bienes raíces. “Vamos Anita, muéstrales de qué estás hecha”, le escribió una amiga. Y así lo está haciendo.

Nueva etapa, nueva energía. Ana María está de vuelta y no viene sola: viene con el respaldo de toda una comunidad. ¡A por todas!

