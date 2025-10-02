"La dejaste botada en la calle con tus hijos": Sachy Sánchez arremete contra El Micha tras la ruptura con Ana María y su regreso a Cuba

La modelo cubana Sachy Sánchez, actual pareja del influencer Un Martí To Durako, lanzó fuertes declaraciones contra el reguetonero El Micha, a quien responsabilizó públicamente por el abandono económico y emocional de su expareja Ana María Daniel y los hijos de ambos.

Durante una directa en redes sociales, la influencer no se contuvo: “El tema de Ana María y El Micha, gracias a Dios pude hablar con Diego, pudo resolverle a Ana María, llegamos a un acuerdo. Ana María tiene trabajo, sus hijos no se van a ver en la calle”.

En sus palabras, Sachy lamentó haber tenido que asumir una responsabilidad que le correspondía al reguetonero: “Micha déjame decirte, este mensaje es directamente para El Micha, es triste que la responsabilidad que te toca a ti, no solamente como hombre sino como padre, la haya asumido yo y le haya resuelto el problema a tu mujer y a tus hijos, no me corre la sangre por ellos pero soy madre y mujer y mi amigo la dejaste botada en la calle con tus hijos, pero existen personas como yo que se encargaron de que tus hijos no vayan para la calle, que la madre de tus hijos pueda llevarle un plato de comida y pagar la luz y el agua de su casa”.

También aseguró que, al menos por ahora, Ana María no será desalojada: “Déjame contarte, Micha, que no la van a botar de su casa, no por ahora”.

Sachy Sánchez asegura que Ana María ya tiene un salario semanal que les permitirá cubrir sus necesidades básicas y le recrimina al cantante que sus hijos se vieron sin dinero para comer.

Estas declaraciones llegan poco después de que Ana María Daniel hiciera público su regreso al mundo laboral como agente de bienes raíces en Miami. La decisión marca un nuevo capítulo en su vida tras 13 años de relación con El Micha y luego de que este regresara a vivir a Cuba, según él, para “no pagar más biles y estar rodeado de personas que le dan cariño”.

El divorcio de El Micha y sobre todo su decisión de regresar a vivir en Cuba ha desatado infinidad de criterios encontrados en redes, y son muchos los que critican el hecho de que haya dejado a su familia en Miami para volver a la isla.

