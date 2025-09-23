El Micha regresa a vivir en Cuba: "No quiero pagar más biles, voy para donde la gente te da cariño"

El reguetonero cubano El Micha ha vuelto a encender la polémica al confirmar públicamente su regreso a Cuba. En una entrevista concedida al podcast SePoneWeno, el artista no se contuvo al describir su experiencia en Estados Unidos, particularmente en Miami, donde asegura haber recibido más críticas que apoyo.

“Decido ir para Cuba porque no quiero pagar más biles, no quiero que estén hablando de mí, en ese lugar nadie me dio nada, lo que quieren es arrancarte la cabeza. Yo voy para Cuba donde la gente te da cariño, la gente te quiere, es mi casa, es mi país”, expresó el cantante, en declaraciones que han generado reacciones divididas en redes sociales.

“Cómo tú crees que me van a dar palo, palo, palo y tú te vas a quedar en el lugar donde te dan palo, palo, palo. Pobrecita la gente que quiera vivir una vida así, cada cual la vive a su manera, yo soy artista y me debo a Cuba, a los cubanos”, aseveró.

El Micha comparó su experiencia en el exilio con una lucha constante por aparentar éxito y estabilidad. “Aparentar que estás bien para que la gente piense que estás bien, a veces la gente está mejor que tú, todo es una farsa, todo es una mentira”, denunció.

Sin escatimar en críticas, también arremetió contra la industria musical en el sur de la Florida: “Siendo talentoso tienes que hacer 40 monerías para que te den un concierto, para que te lleven al Cubatonazo. La palabra Cuba es la que da plata allí y a los artistas nos cogieron de punta de lanza”.

Además, dejó clara su intención de no seguir una vida que no le satisface: “Yo quiero morirme como un artista, no quiero morirme como un cargador de cajas de manzana, ni como un chofer”, subrayó.

Estas declaraciones llegan poco después de que la madre de sus hijos anunciara su separación en redes sociales, deseándole públicamente que le fuera bien en Cuba, un gesto que muchos interpretaron como un cierre definitivo a su etapa en Estados Unidos.

Vale recordar que no es la primera vez que El Micha se ve envuelto en controversias por sus declaraciones respecto a Cuba. En el pasado, ha sido duramente criticado por sus acercamientos al régimen cubano, su participación en actividades dentro de la isla y su ambigua postura frente a la situación política del país.

La nueva etapa del reguetonero en Cuba plantea interrogantes sobre su carrera artística y su posicionamiento ante una audiencia cada vez más crítica.

Preguntas frecuentes sobre el regreso de El Micha a Cuba