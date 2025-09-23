La polémica en torno al regreso del reguetonero cubano El Micha a Cuba sigue escalando tras las recientes declaraciones del artista en el podcast SePoneWeno, donde aseguró que regresa a su país para recibir “cariño” y evitar “los palos” que, según él, ha recibido en Miami.

“Voy para Cuba donde la gente lo que te da es cariño, es tu casa. No me voy a quedar en el lugar que me dan palo, palo, palo. Yo soy artista y me debo al pueblo de Cuba. Quiero morirme como un artista”, expresó El Micha, generando fuertes reacciones en redes sociales. Pero lo que más impacto ha causado fue su frase: “El que quiera ver morir a su mamá de lejos, sus tíos, su familia de verdad, que los vea morir de lejos”.

Ante estas palabras, Ana María Daniel, madre de los dos hijos del cantante y su expareja, reaccionó públicamente a través de Instagram con una respuesta directa y cargada de indignación: “Tus hijos no son tu familia entonces”, escribió junto a un video del momento en que El Micha hace dichas declaraciones.

La publicación de Ana María desató una ola de apoyo hacia ella y sus hijos. Cientos de seguidores se volcaron en los comentarios para defender a la madre, criticando duramente al reguetonero por omitir a sus hijos y por lo que muchos interpretaron como un acto de abandono familiar.

Captura de Instagram

“Ana, tienes toda la bendición del mundo, que son tus hijos, y tú eres una guerrera. Así que para adelante”, escribió una usuaria. “Se rindió demasiado rápido. Aquí para crecer hasta un médico ha cargado cajas. Le fallaste a tus hijos”, comentó otra.

Lo más leído hoy:

Los mensajes también recordaron el esfuerzo que, según relatan, El Micha hizo para traer a su familia a Estados Unidos, donde incluso compró una casa para establecerse. Muchos no comprenden cómo, tras ese sacrificio, haya optado por volver a vivir a Cuba, dejando atrás a sus hijos menores de edad.

“Un artista que prefiere cantar en Cuba a los comunistas y dejar a sus hijos y su mujer solos”, escribió una usuaria visiblemente decepcionada.

Desde mensajes de indignación hasta consejos de resiliencia para Ana María, la conversación en redes sociales evidencia un rechazo generalizado a las declaraciones de El Micha, especialmente por omitir a los niños en su concepto de “familia de verdad”.

Al cierre de esta nota, el artista no ha respondido directamente a la reacción de su expareja ni a las críticas del público, pero la controversia ha dejado una huella en su imagen pública, particularmente entre la comunidad cubana en el exilio.

Preguntas frecuentes sobre la polémica de El Micha y su regreso a Cuba