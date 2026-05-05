Marco Rubio impulsa estrategia de EE.UU. para frenar amenazas en América Latina

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Marco Rubio, en su doble condición de Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, pronunció este martes el discurso de apertura de la Conferencia de Jefes de Misión 2026, organizada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en su sede de Doral, Florida, con el objetivo de coordinar la estrategia hemisférica frente al narcoterrorismo y la influencia de potencias adversarias.
El evento, programado del 5 al 7 de mayo, reúne a altos funcionarios del gobierno estadounidense, jefes de misión diplomática de las embajadas de EE.UU. en toda la región y líderes del Departamento de Guerra, bajo el lema «Paz a través de la Fuerza», históricamente asociado a Ronald Reagan y adoptado por la administración Trump.
El SOUTHCOM describió el propósito de la conferencia como «avanzar los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio, incluidos los esfuerzos colaborativos para combatir el narcoterrorismo e impedir que los adversarios ganen presencia en la región».
En la Conferencia de Jefes de Misión 2026 también participó Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, quien representa los intereses diplomáticos de Washington en la isla y sigue de cerca la situación política y bilateral.
Rubio llega a esta conferencia con un perfil de poder inusual en la política exterior estadounidense.
Desde abril acumula los cargos de Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, una concentración que, según la revista TIME, solo había ostentado previamente Henry Kissinger.
Esa acumulación de poder le ha permitido convertirse en el principal arquitecto de la política hemisférica de Trump.
La captura de Nicolás Maduro en enero, trasladado a una corte federal de Nueva York con cargos de narcoterrorismo, fue considerada su mayor victoria estratégica hasta la fecha.
Tras esa operación, Rubio articuló un plan de tres fases para la transición venezolana: estabilización con venta de hasta 50 millones de barriles de crudo, recuperación económica con empresas occidentales y, finalmente, elecciones libres.
En paralelo, el SOUTHCOM ha intensificado sus operaciones regionales. La Operación Southern Spear y la Operación Absolute Resolve han logrado una reducción del 30% en movimientos de carteles, según datos del propio comando.
La Americas Counter Cartel Coalition, formada a principios de mayo, ya agrupa a 18 naciones tras la incorporación de Chile, y Ecuador realizó este mes los primeros ataques terrestres conjuntos en América Latina contra infraestructura de carteles.
Respecto a Cuba, Rubio ha mantenido una postura igualmente firme.
En declaraciones recientes afirmó que espera que «Cuba caiga pronto» y que el sistema de gobierno de la isla «tiene que cambiar», en línea con la doctrina que equipara al régimen cubano con una organización de narcoterrorismo.
La conferencia en Doral representa la consolidación institucional de esa estrategia: jefes de misión diplomática de toda la región se sientan junto a líderes militares del SOUTHCOM para coordinar una respuesta unificada bajo el liderazgo directo de Rubio, quien fue incluido este año en la lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo.
Preguntas Frecuentes sobre la Estrategia de Estados Unidos en América Latina liderada por Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el papel de Marco Rubio en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina?
Marco Rubio actúa como Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, concentrando un poder inusual que le permite ser el principal arquitecto de la política hemisférica de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Su influencia se ha manifestado en operaciones estratégicas como la captura de Nicolás Maduro.
¿Qué estrategia sigue Estados Unidos en América Latina para combatir el narcoterrorismo?
Estados Unidos, bajo el liderazgo de Marco Rubio y el Comando Sur, ha implementado una estrategia que incluye operaciones como la Operación Southern Spear y la Operación Absolute Resolve, que han reducido los movimientos de carteles en un 30%. También se ha formado la Americas Counter Cartel Coalition, que agrupa a 18 naciones para realizar ataques conjuntos contra la infraestructura de carteles.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos en relación con la situación política en Venezuela?
Estados Unidos ha diseñado un plan de transición en tres fases para Venezuela que incluye la estabilización del país, la recuperación económica y la celebración de elecciones libres. Este plan busca una Venezuela "amigable, estable, próspera y democrática" y ha comenzado con acciones como la captura de Nicolás Maduro y la supervisión de la venta limitada de petróleo venezolano.
¿Cuál es la postura de Marco Rubio respecto al régimen cubano?
Marco Rubio mantiene una postura firme contra el régimen cubano, equiparando al gobierno de la isla con una organización de narcoterrorismo. Ha expresado públicamente su deseo de que "Cuba caiga pronto" y ha manifestado que el sistema de gobierno de la isla "tiene que cambiar".
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