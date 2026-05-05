Marco Rubio impulsa estrategia de EE.UU. para frenar amenazas en América Latina

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Marco Rubio, en su doble condición de Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, pronunció este martes el discurso de apertura de la Conferencia de Jefes de Misión 2026, organizada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en su sede de Doral, Florida, con el objetivo de coordinar la estrategia hemisférica frente al narcoterrorismo y la influencia de potencias adversarias.

El evento, programado del 5 al 7 de mayo, reúne a altos funcionarios del gobierno estadounidense, jefes de misión diplomática de las embajadas de EE.UU. en toda la región y líderes del Departamento de Guerra, bajo el lema «Paz a través de la Fuerza», históricamente asociado a Ronald Reagan y adoptado por la administración Trump.

El SOUTHCOM describió el propósito de la conferencia como «avanzar los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio, incluidos los esfuerzos colaborativos para combatir el narcoterrorismo e impedir que los adversarios ganen presencia en la región».

En la Conferencia de Jefes de Misión 2026 también participó Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, quien representa los intereses diplomáticos de Washington en la isla y sigue de cerca la situación política y bilateral.

Rubio llega a esta conferencia con un perfil de poder inusual en la política exterior estadounidense.

Desde abril acumula los cargos de Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, una concentración que, según la revista TIME, solo había ostentado previamente Henry Kissinger.

Esa acumulación de poder le ha permitido convertirse en el principal arquitecto de la política hemisférica de Trump.

La captura de Nicolás Maduro en enero, trasladado a una corte federal de Nueva York con cargos de narcoterrorismo, fue considerada su mayor victoria estratégica hasta la fecha.

Tras esa operación, Rubio articuló un plan de tres fases para la transición venezolana: estabilización con venta de hasta 50 millones de barriles de crudo, recuperación económica con empresas occidentales y, finalmente, elecciones libres.

En paralelo, el SOUTHCOM ha intensificado sus operaciones regionales. La Operación Southern Spear y la Operación Absolute Resolve han logrado una reducción del 30% en movimientos de carteles, según datos del propio comando.

La Americas Counter Cartel Coalition, formada a principios de mayo, ya agrupa a 18 naciones tras la incorporación de Chile, y Ecuador realizó este mes los primeros ataques terrestres conjuntos en América Latina contra infraestructura de carteles.

Respecto a Cuba, Rubio ha mantenido una postura igualmente firme.

En declaraciones recientes afirmó que espera que «Cuba caiga pronto» y que el sistema de gobierno de la isla «tiene que cambiar», en línea con la doctrina que equipara al régimen cubano con una organización de narcoterrorismo.

La conferencia en Doral representa la consolidación institucional de esa estrategia: jefes de misión diplomática de toda la región se sientan junto a líderes militares del SOUTHCOM para coordinar una respuesta unificada bajo el liderazgo directo de Rubio, quien fue incluido este año en la lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo.