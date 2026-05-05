DeSantis no se rinde: ya se mueve para intentar llegar a la Casa Blanca en 2028

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recorre el país sentando las bases de lo que fuentes republicanas describen como una candidatura presidencial cada vez más probable para 2028, según reveló este martes el New York Post.

El mandatario de 47 años arrancó la semana participando en la conferencia global del Instituto Milken en Beverly Hills junto a líderes empresariales, y tiene previsto ser el orador principal en la gala anual del Partido Republicano de Nueva York el 19 de mayo en el Plaza Hotel de Manhattan.

Cuando le preguntaron directamente si se postularía a la presidencia, DeSantis dejó la puerta abierta sin comprometerse: «Estoy en mis mediados de los 40. El 28, ya sabes, quizás más allá de eso, creo que hay mucho recorrido. ¿Quién sabe? Nunca se sabe».

La respuesta fue el preludio de lo que sonó a discurso de campaña, en el que el gobernador enumeró sus logros al frente de Florida: «¿Quién tomó un estado que tenía 300,000 más demócratas que republicanos cuando fue elegido en 2018, y ahora tiene 1,5 millones más de republicanos? ¿Quién tenía un estado con una economía de un billón de dólares y ahora tiene 1,8 billones? ¿Quién tiene un estado con el mínimo histórico de criminalidad en 50 años? Tenemos una buena historia que contar».

Las fuentes republicanas consultadas por el diario neoyorquino no tienen dudas sobre sus intenciones: «No ha sido un secreto que está corriendo. Creo que DeSantis totalmente piensa que puede ganar. Estaría entre los dos primeros en Iowa seguro», dijo un operativo del Partido Republicano que trabaja frecuentemente en Florida.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Algunos aliados de Trump esperan con impaciencia una revancha: «El equipo Trump está ansioso por destruir a DeSantis una vez más», advirtió un veterano operativo trumpista.

DeSantis llega a esta nueva etapa tras el fracaso de su campaña de 2024, cuando se retiró de la carrera presidencial el 21 de enero de 2024, dos días antes de las primarias de Nuevo Hampshire, tras quedar en un lejano segundo lugar en los caucus de Iowa con apenas 21% de los votos frente al 51% de Trump.

Desde entonces, el gobernador ha trabajado para reparar esa relación: jugó al golf con Trump en febrero y marzo, firmó legislación para renombrar el aeropuerto de West Palm Beach en honor al presidente y facilitó la construcción de la biblioteca presidencial de Trump en Miami.

Este lunes dio otro paso significativo al firmar el polémico nuevo mapa electoral de Florida que se espera otorgue a los republicanos cuatro escaños adicionales en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, compensando una probable pérdida de cuatro distritos en Virginia.

Su ex portavoz nacional, Carly Bird, definió así su propuesta política: «Su carril es: el gobernador más competente y efectivo de la historia de nuestra nación, que cumple consistentemente cada promesa que hace».

El panorama de cara a 2028 es, no obstante, muy competitivo. Las encuestas sitúan a Vance y Rubio al frente de la carrera republicana, con el vicepresidente JD Vance liderando con 53% en el sondeo de la Conferencia de Acción Política Conservadora de marzo, y el secretario de Estado Marco Rubio escalando hasta el 35%.

DeSantis, en cambio, apenas alcanza el 8% como primera opción entre republicanos e independientes cercanos al partido, según una encuesta de septiembre de 2025.

Un ex asesor del gobernador resumió el reto con precisión: «Es la carrera de JD para perder ahora mismo. Dicho eso, hay un millón de ciclos de noticias entre hoy y una primaria, y cualquier cosa puede pasar con una coalición que muestra grietas».

El mandato de DeSantis como gobernador expira en enero de 2027, lo que lo dejará libre para dedicarse por completo a una campaña presidencial, aunque antes podría ocupar un cargo en el gabinete de Trump, con la Secretaría de Defensa mencionada entre las opciones.