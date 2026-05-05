Cubanos responden a Bruno Rodríguez: «Ustedes son los verdugos de su propio pueblo»

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó este domingo que «no existe justificación alguna para una agresión contra Cuba», durante su intervención en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana. La respuesta de numerosos cubanos en redes sociales fue inmediata y contundente: cientos de comentarios invirtieron el argumento del canciller y señalaron al propio régimen como el verdadero agresor.

La publicación del discurso en la página de Facebook de Cubadebate acumuló más de 241 comentarios, abrumadoramente críticos hacia el gobierno, en los que muchos usuarios rechazaron la narrativa oficial y exigieron elecciones libres, liberación de presos políticos y el fin de 67 años de partido único.

Uno de los comentarios más compartidos resumió el sentir mayoritario: «Sobran justificaciones, ustedes los culpables, por aferrarse al poder y esclavizar al pueblo».

Otros usuarios fueron igual de directos: «No es contra Cuba. Es contra el gobierno cubano», escribió uno. «Tampoco hay justificación para que ustedes estén en el poder», añadió otro.

Una usuaria escribió: «No den más dramas, ustedes saben y no son ciegos que los cubanos en Cuba carecen de todo, no tienen comida, luz eléctrica, no medicamentos, y ni un vaso de leche que darles a sus hijos cuando se levantan, pero a todos ustedes no les falta nada, viven como millonarios».

Otro comentario apuntó directamente a la contradicción del canciller: «Tú sabes qué pasa, Bruto Parrilla, que ustedes cerraron todas las vías al pueblo para defenderse, protestar, manifestar desacuerdo, y ahora como cubanos desesperados damos entrada al vecino para que nos tire un salve. Ustedes solo conocen dos respuestas a todo: la culpa es del bloqueo y NO».

El discurso de Rodríguez se produjo en el marco de la escalada más intensa entre Cuba y Estados Unidos en décadas. El canciller ironizó sobre la amenaza del presidente Donald Trump de enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a 100 yardas de las costas cubanas, preguntando «¿Qué haremos con esa masa enorme de metal?» y sugiriendo que podría convertirse en «una pista de baile».

Rodríguez también calificó las sanciones energéticas de Washington como «un acto de guerra equivalente a un bloqueo naval» y advirtió que «Cuba sería un avispero, Cuba sería una trampa mortal» ante cualquier ataque.

Sin embargo, los cubanos en redes recordaron que los prolongados apagones que padecen en la isla no son consecuencia de una agresión externa, sino de décadas de gestión fallida del régimen.

El contexto es de máxima presión: Trump anunció en días recientes nuevas sanciones contra empresas y bancos extranjeros que operen con entidades cubanas en energía, defensa, minería y finanzas, en continuidad con la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero, que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria».

El secretario de Estado Marco Rubio había advertido el 28 de abril que «el régimen cubano solo tiene dos destinos: ninguno bueno», mientras que Díaz-Canel respondió a Trump afirmando que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».

Los cubanos en redes, sin embargo, dejaron claro que la rendición de cuentas que exigen no es ante Washington, sino ante su propio pueblo: «Ya largándose se resuelve el problema», escribió uno. «La justificación está en los comentarios: no tienen ninguno a favor», sentenció otro.