Ron DeSantis no entusiasma a republicanos: Encuesta lo ubica lejos de la cima de cara a elecciones de 2028

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aparece rezagado en las preferencias de los votantes republicanos rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.
Según una encuesta de YouGov, solo el 8% de los republicanos e independientes cercanos al partido lo consideran su candidato ideal, mientras que un 40% asegura que lo tendría en cuenta como opción en una primaria.
Los números lo colocan muy por detrás del vicepresidente JD Vance, que lidera con 65% de consideración y 44% como primera elección, y de Donald Trump Jr., con 10% como candidato ideal y 37% como opción considerada.
El portal Florida Politics destacó que, pese a no figurar como favorito, DeSantis se mantiene competitivo frente a Trump Jr. en la categoría de “consideración”, superándolo por tres puntos.
El análisis también señaló que Marco Rubio, actual secretario de Estado, se encuentra en una situación parecida: apenas 4% lo ve como ideal, pero 33% lo tendría en cuenta.
La comparación con encuestas anteriores muestra poco movimiento. DeSantis se mantiene estancado en torno al 40% de consideración, mientras que Rubio incluso retrocedió de 35% a 33% desde abril.
Florida Politics subraya que este estancamiento refleja la dificultad de ambos para crecer en un partido cada vez más inclinado hacia figuras cercanas al presidente Donald Trump.
Pese a su condición de gobernador de un estado clave y a su alta visibilidad nacional, DeSantis no logra consolidarse entre las bases republicanas como una opción sólida para 2028.
La encuesta fue realizada entre el 5 y el 8 de septiembre a 1,114 ciudadanos adultos y tiene un margen de error de aproximadamente 4%.
Esa misma encuesta coincidió en señalar que Marco Rubio aparece como una de las figuras con mayor viabilidad dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2028.
Aunque todavía en posiciones rezagadas frente al vicepresidente JD Vance, Rubio se ubica en un grupo reducido de dirigentes republicanos con apoyo considerable en las bases.
Preguntas frecuentes sobre las elecciones presidenciales de 2028 y la posición de Ron DeSantis
¿Por qué Ron DeSantis no logra consolidarse como un candidato fuerte para las elecciones de 2028?
Ron DeSantis no logra consolidarse como un candidato fuerte debido a su estancamiento en las encuestas, donde solo el 8% de los republicanos e independientes cercanos al partido lo consideran su candidato ideal. Además, el partido se ha inclinado cada vez más hacia figuras cercanas al presidente Donald Trump, como JD Vance y Donald Trump Jr., quienes lideran las preferencias.
¿Cuál es la posición de Marco Rubio en la carrera presidencial de 2028?
Marco Rubio se posiciona como una opción viable dentro del Partido Republicano para las elecciones de 2028, con un 33% de consideración por parte de los republicanos e independientes. A pesar de no ser el favorito, su experiencia en política exterior y su papel como secretario de Estado le otorgan una imagen sólida y lo diferencian de otros aspirantes.
¿Qué factores han afectado la popularidad de Ron DeSantis?
La popularidad de Ron DeSantis se ha visto afectada por varios factores, incluidos controversias políticas y su gestión. Ha enfrentado críticas por desvío de fondos públicos y tensiones con el presidente de la Cámara de Representantes estatal sobre políticas fiscales. Además, su respaldo a Trump tras un intento presidencial fallido ha generado descontento entre algunos de sus seguidores.
¿Cómo se compara JD Vance con otros posibles candidatos para 2028?
JD Vance lidera las preferencias dentro del Partido Republicano para las elecciones de 2028, con un 65% de consideración y un 44% como primera opción. Su posición como vicepresidente y su cercanía con el presidente Trump lo colocan en una situación privilegiada frente a otros candidatos como Ron DeSantis y Marco Rubio.
