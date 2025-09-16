Ron DeSantis no entusiasma a republicanos: Encuesta lo ubica lejos de la cima de cara a elecciones de 2028

Vídeos relacionados:

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aparece rezagado en las preferencias de los votantes republicanos rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

Según una encuesta de YouGov, solo el 8% de los republicanos e independientes cercanos al partido lo consideran su candidato ideal, mientras que un 40% asegura que lo tendría en cuenta como opción en una primaria.

Los números lo colocan muy por detrás del vicepresidente JD Vance, que lidera con 65% de consideración y 44% como primera elección, y de Donald Trump Jr., con 10% como candidato ideal y 37% como opción considerada.

El portal Florida Politics destacó que, pese a no figurar como favorito, DeSantis se mantiene competitivo frente a Trump Jr. en la categoría de “consideración”, superándolo por tres puntos.

El análisis también señaló que Marco Rubio, actual secretario de Estado, se encuentra en una situación parecida: apenas 4% lo ve como ideal, pero 33% lo tendría en cuenta.

La comparación con encuestas anteriores muestra poco movimiento. DeSantis se mantiene estancado en torno al 40% de consideración, mientras que Rubio incluso retrocedió de 35% a 33% desde abril.

Florida Politics subraya que este estancamiento refleja la dificultad de ambos para crecer en un partido cada vez más inclinado hacia figuras cercanas al presidente Donald Trump.

Pese a su condición de gobernador de un estado clave y a su alta visibilidad nacional, DeSantis no logra consolidarse entre las bases republicanas como una opción sólida para 2028.

La encuesta fue realizada entre el 5 y el 8 de septiembre a 1,114 ciudadanos adultos y tiene un margen de error de aproximadamente 4%.

Esa misma encuesta coincidió en señalar que Marco Rubio aparece como una de las figuras con mayor viabilidad dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Aunque todavía en posiciones rezagadas frente al vicepresidente JD Vance, Rubio se ubica en un grupo reducido de dirigentes republicanos con apoyo considerable en las bases.

