Minera canadiense Sherritt en alerta tras nuevas sanciones de EE.UU. a Cuba

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La minera canadiense Sherritt International Corporation activó el lunes una alerta corporativa tras la firma de una nueva Orden Ejecutiva por parte del presidente Donald Trump el 1 de mayo, que amplía significativamente las sanciones de Estados Unidos contra Cuba e incluye de forma explícita el sector de metales y minería donde opera la empresa.

En un comunicado emitido este lunes, Sherritt indicó que «está consultando con sus asesores y partes interesadas para evaluar las posibles implicaciones de la Orden Ejecutiva y está considerando los pasos a seguir en relación con los intereses de la Corporación en Cuba».

La orden, firmada el jueves pasado e invocando la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, autoriza sanciones sobre amplios sectores de la economía cubana: energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad.

Lo que más preocupa a Sherritt es la amenaza de sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que realicen transacciones con entidades cubanas bloqueadas, lo que podría afectar directamente el modelo de negocio de la compañía.

Sherritt opera en Cuba a través de dos negocios principales: la empresa conjunta Moa Nickel S.A. en Holguín, dedicada a la extracción de níquel y cobalto, y la división de Energía a través de Energas S.A., que es el mayor productor independiente de electricidad en la isla, con una capacidad de 506 megavatios que representa entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica cubana.

La situación de la empresa ya era crítica antes de la nueva orden. El pasado 17 de febrero, Sherritt suspendió sus operaciones mineras en Moa por falta de combustible, poniendo la planta en modo de espera para mantenimiento.

La producción de 2025 ya había caído a 25,240 toneladas de níquel y 2,729 de cobalto, frente a las 30,331 y 3,206 toneladas respectivamente registradas en 2024, afectada por la crisis energética, retrasos en insumos y el huracán Melissa de octubre de 2025.

A eso se suma que el Estado cubano acumula una deuda de al menos 344 millones de dólares con Sherritt, según datos de principios de este año, una cifra que refleja el patrón crónico de impagos del régimen a sus socios extranjeros.

Para hacer frente a sus propias necesidades financieras, la empresa cerró en abril una colocación privada de hasta 50 millones de dólares y obtuvo una orden judicial para extender vencimientos de deuda.

La nueva orden del 1 de mayo representa una escalada sin precedentes dentro de la estrategia de presión máxima de Trump contra la dictadura cubana, que desde enero de 2026 ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen y ha reducido las importaciones energéticas de Cuba en un 80% a 90%, agravando los apagones que ya afectan a más del 55% del territorio nacional.

El historial de Sherritt con las sanciones estadounidenses es largo: fue la primera empresa objetivo de la Ley Helms-Burton en 1996, cuando sus ejecutivos recibieron cartas de exclusión de entrada a Estados Unidos por operar en propiedades expropiadas por Cuba, una prohibición que se mantiene hasta hoy.

La empresa, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo «S», publicará sus resultados del primer trimestre de 2026 el próximo 12 de mayo, una presentación que se producirá en plena incertidumbre sobre el futuro de sus operaciones en la isla.