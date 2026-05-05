Secretario de Energía de EE.UU. asegura que Trump es «increíblemente popular» entre los venezolanos

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este lunes que el presidente Donald Trump es «increíblemente popular» entre los venezolanos, durante un evento en la Casa Blanca con ejecutivos petroleros en el que se discutió la expansión de la inversión estadounidense en Venezuela.

Wright, invitado al atril por Trump para presentar a Venezuela como un éxito de reconstrucción acelerada, describió al país como «una nación de 30 millones de personas que iba en la dirección equivocada durante 25 años» y aseguró que «el liderazgo audaz de este presidente cambió la trayectoria del país, cambiando el futuro de toda esa gente».

«Las empresas estadounidenses están entrando en estampida para invertir en ese país», añadió Wright. «25 años intentando todo, yendo en la dirección equivocada. Su liderazgo audaz y su pensamiento creativo cambiaron el juego».

En el mismo acto, Trump recordó que la operación militar en Venezuela duró «exactamente 48 minutos» y describió la relación bilateral como «casi una asociación», destacando que «cientos de millones de barriles de petróleo están saliendo de Venezuela» para ser refinados en distintos lugares.

Las declaraciones se producen cuatro meses después de la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026, mediante la cual fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas. Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela conforme a la Constitución venezolana.

La popularidad de Trump entre los venezolanos tiene respaldo en encuestas. Según un sondeo de The Economist realizado por Premise en enero de 2026, Trump se posicionó como la figura política más popular en Venezuela, por encima de Marco Rubio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El propio Trump ha invocado repetidamente esa popularidad. En marzo de 2026 bromeó con postularse a la presidencia venezolana y en abril llegó a declarar: «Encabezo las encuestas más que nadie en la historia de Venezuela».

Wright ya había visitado Venezuela entre el 11 y el 13 de febrero de este año, siendo el funcionario estadounidense de mayor rango en hacerlo desde la captura de Maduro, y firmó un acuerdo energético a largo plazo con Rodríguez. Bajo ese marco, EE.UU. supervisa de cerca la inversión petrolera en el país, con Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips a la vanguardia.

Venezuela acordó que EE.UU. refine y venda hasta 50 millones de barriles de crudo pesado de forma indefinida. Chevron triplicó sus exportaciones de crudo venezolano, de 100,000 barriles diarios en diciembre de 2025 a 300,000 en marzo de 2026.

El pasado 30 de abril, Trump anunció inversiones comprometidas por empresas estadounidenses superiores a 1,400 millones de dólares en Venezuela, con proyecciones de crecimiento de producción petrolera del 30-40% en el primer año. Ese mismo día, American Airlines reanudó los vuelos directos Miami-Caracas tras casi siete años de suspensión.

Trump resumió así la situación en marzo: «Soy la persona con mayor apoyo en las encuestas. Después de la presidencia, podría ir a Venezuela y postularme contra Delcy. Les agrado en Venezuela».