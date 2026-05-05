El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este lunes que el presidente Donald Trump es «increíblemente popular» entre los venezolanos, durante un evento en la Casa Blanca con ejecutivos petroleros en el que se discutió la expansión de la inversión estadounidense en Venezuela.
Wright, invitado al atril por Trump para presentar a Venezuela como un éxito de reconstrucción acelerada, describió al país como «una nación de 30 millones de personas que iba en la dirección equivocada durante 25 años» y aseguró que «el liderazgo audaz de este presidente cambió la trayectoria del país, cambiando el futuro de toda esa gente».
«Las empresas estadounidenses están entrando en estampida para invertir en ese país», añadió Wright. «25 años intentando todo, yendo en la dirección equivocada. Su liderazgo audaz y su pensamiento creativo cambiaron el juego».
En el mismo acto, Trump recordó que la operación militar en Venezuela duró «exactamente 48 minutos» y describió la relación bilateral como «casi una asociación», destacando que «cientos de millones de barriles de petróleo están saliendo de Venezuela» para ser refinados en distintos lugares.
Las declaraciones se producen cuatro meses después de la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026, mediante la cual fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas. Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela conforme a la Constitución venezolana.
La popularidad de Trump entre los venezolanos tiene respaldo en encuestas. Según un sondeo de The Economist realizado por Premise en enero de 2026, Trump se posicionó como la figura política más popular en Venezuela, por encima de Marco Rubio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
El propio Trump ha invocado repetidamente esa popularidad. En marzo de 2026 bromeó con postularse a la presidencia venezolana y en abril llegó a declarar: «Encabezo las encuestas más que nadie en la historia de Venezuela».
Wright ya había visitado Venezuela entre el 11 y el 13 de febrero de este año, siendo el funcionario estadounidense de mayor rango en hacerlo desde la captura de Maduro, y firmó un acuerdo energético a largo plazo con Rodríguez. Bajo ese marco, EE.UU. supervisa de cerca la inversión petrolera en el país, con Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips a la vanguardia.
Venezuela acordó que EE.UU. refine y venda hasta 50 millones de barriles de crudo pesado de forma indefinida. Chevron triplicó sus exportaciones de crudo venezolano, de 100,000 barriles diarios en diciembre de 2025 a 300,000 en marzo de 2026.
El pasado 30 de abril, Trump anunció inversiones comprometidas por empresas estadounidenses superiores a 1,400 millones de dólares en Venezuela, con proyecciones de crecimiento de producción petrolera del 30-40% en el primer año. Ese mismo día, American Airlines reanudó los vuelos directos Miami-Caracas tras casi siete años de suspensión.
Trump resumió así la situación en marzo: «Soy la persona con mayor apoyo en las encuestas. Después de la presidencia, podría ir a Venezuela y postularme contra Delcy. Les agrado en Venezuela».
Preguntas Frecuentes sobre la Influencia de EE.UU. en Venezuela y la Popularidad de Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump es popular en Venezuela?
Donald Trump es considerado «increíblemente popular» entre los venezolanos debido a su rol en la intervención y captura de Nicolás Maduro, lo que ha sido percibido como un cambio positivo hacia la estabilización del país. Además, encuestas de The Economist posicionan a Trump como la figura política más popular en Venezuela.
¿Qué impacto ha tenido la intervención de EE.UU. en la economía petrolera de Venezuela?
La intervención de EE.UU. ha revitalizado la industria petrolera venezolana, con un incremento significativo en la producción y exportación de crudo hacia EE.UU. Esto se ha traducido en inversiones y un potencial flujo de ingresos de más de 10,000 millones de dólares anuales.
¿Cómo ha cambiado la relación entre EE.UU. y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?
La relación entre EE.UU. y Venezuela se ha convertido en una «casi asociación», según Donald Trump, con un enfoque en cooperación energética y económica. Delcy Rodríguez, como presidenta interina, ha mantenido una relación cercana con Washington, facilitando acuerdos bilaterales en el sector petrolero.
¿Qué plan tiene EE.UU. para la supervisión de Venezuela a largo plazo?
EE.UU. planea mantener una supervisión prolongada sobre Venezuela, enfocándose en la estabilización, recuperación y transición del país. Este control abarca aspectos económicos y políticos, con un énfasis especial en la industria petrolera y el aseguramiento de intereses estadounidenses.
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