Régimen cubano: orden ejecutiva de EE.UU. «confirma» intención de dominación sobre la isla

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El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este lunes que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo contra el régimen cubano «despeja toda duda sobre los objetivos de dominación que realmente motivan la agresividad de tantos años».

En una publicación en X, De Cossío también aseguró que la medida confirma «la verdad indiscutible respecto al efecto destructivo del bloqueo sobre la economía y la sociedad cubanas», usando el término que el régimen emplea para referirse al embargo estadounidense.

La orden ejecutiva, titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba», amplía el programa de sanciones contra el Gobierno cubano y bloquea todos los bienes e intereses en territorio estadounidense de funcionarios del régimen, entidades estatales y quienes les brinden apoyo material, financiero o tecnológico.

La medida apunta a sectores estratégicos de la economía cubana: energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad, e impone sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con los designados.

La reacción del viceministro se suma a una cadena de respuestas oficiales del régimen ante la escalada de presión de Washington.

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó las medidas de «brutal bloqueo genocida» y acusó a EE.UU. de «pobreza moral», mientras que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que «los cubanos no nos dejamos amedrentar».

Trump, por su parte, afirmó que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» y describió un escenario con el portaviones USS Abraham Lincoln a 100 yardas de la costa cubana, declaraciones que el régimen rechazó de forma tajante.

El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, declaró en Fox News que palabras como «rendirse» o «capitular» no están en el diccionario cubano, en lo que constituyó otro mensaje desafiante de la nomenclatura.

La narrativa de «dominación» que esgrime De Cossío contrasta con la justificación de Washington: un funcionario de la Casa Blanca advirtió a Reuters que «Cuba provee un entorno permisivo para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del territorio estadounidense».

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros petroleros, lo que ha reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%.

El impacto sobre la población cubana es devastador: apagones de hasta 25 horas diarias afectan a más del 55% del territorio, y la Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2% para 2026, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista agravados por el colapso del suministro energético.

El pasado 30 de marzo, Trump ya había advertido que «Cuba en poco tiempo va a fracasar» y que EE.UU. «estará allí para ayudarla», una declaración que anticipa que la presión sobre el régimen no tiene visos de disminuir.