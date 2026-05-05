Youtuber estadounidense denuncia seguimiento en Cuba: «Casi tomado como rehén»

El youtuber estadounidense Nick Shirley publicó un video en el que relata cómo agentes de inteligencia cubana lo siguieron y acorralaron durante sus primeras 24 horas en La Habana, adonde viajó para documentar la crisis humanitaria que atraviesa la isla bajo décadas de comunismo, de acuerdo con un video publicado en sus redes sociales.

Shirley llegó a Cuba con una visa de actividades periodísticas —una de las 12 categorías legales de entrada— y desde el aeropuerto comenzaron los problemas. Según contó, las autoridades le confiscaron sus dos cámaras GoPro, sus Meta Glasses y todos sus micrófonos, dejándole únicamente su iPhone y un micrófono que estaba en el fondo de su mochila.

«En cuanto llegué a Cuba, hice todo lo que se necesita para entrar al país en cuanto a documentación. Ahora mismo hay un gran problema aquí: la mayor crisis humanitaria que han tenido en quizás 50 años», afirmó el creador de contenido en el video.

Acompañado de dos guardias de seguridad, salió a las calles de La Habana a filmar la situación: edificios en ruinas, escasez de alimentos, calles casi vacías de vehículos —el litro de gasolina cuesta 10 dólares— y largas filas frente a hospitales que operan sin electricidad, donde según describió, cirujanos realizan operaciones con linternas.

El incidente que desencadenó la persecución ocurrió cuando Shirley entrevistó a un hombre sobre el comunismo cerca de un hospital.

Una mujer se acercó y comenzó a grabarlos disimuladamente con su teléfono; al ser confrontada, alegó estar en una llamada, pero su pantalla mostraba la cámara abierta.

Uno de los guardias la siguió y la vio reunirse con otro agente de inteligencia cubana, quienes se dirigieron al lobby del hotel.

A las 9:30 de la noche del jueves 30 de abril, al menos tres agentes esperaban en el lobby de uno de los pocos hoteles con electricidad las 24 horas de La Habana, mientras un vehículo oscuro vigilaba desde la calle.

«Ahora mismo tenemos inteligencia cubana en el lobby del hotel, trabajando para básicamente atraparnos y potencialmente encarcelarnos o impedirnos salir de Cuba», relató Shirley desde el piso ocho del edificio.

El youtuber grabó el video como una especie de testimonio de emergencia: «Si este video llega al mundo, o fui secuestrado o estoy a salvo. Si es después del 1 de mayo, no fui secuestrado».

Su plan de escape incluía tomar taxis en zigzag para despistar a los agentes, llegar a la Embajada de EE.UU. —a unos dos kilómetros y medio— y comprar un vuelo de último minuto para salir el viernes por la mañana, antes de que el régimen celebrara su mayor marcha anual frente al hotel.

Esa marcha del 1 de mayo fue presidida por Raúl Castro en su primera aparición pública documentada desde diciembre de 2025, según informó la prensa independiente cubana.

«Esto no es una broma. Cuando hablamos del comunismo, algo que a menudo no se considera es la libertad de expresión o la libertad de prensa», subrayó Shirley en el video.

El comisionado del condado Miami-Dade Roberto J. González compartió el video en X y lo calificó de «periodismo real», agradeciendo a Shirley por «iluminar este régimen tiránico y asesino que oprime al pueblo cubano».

«Tengo mucho más que mostrarles en los próximos días, ya que escapamos de Cuba», escribió Shirley, quien acaparó titulares el año pasado tras supuestamente exponer un fraude masivo con fondos públicos en el sistema de guarderías de Minnesota, en el apartado de comentarios de su video en Youtube.

El episodio ilustra la represión sistemática que enfrenta el periodismo independiente en Cuba, donde la inteligencia del Estado intensificó las agresiones contra la prensa en los últimos meses.

En enero de 2026, el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa registró 69 detenciones arbitrarias de periodistas, un aumento del 430% respecto al mismo mes del año anterior, en el contexto de una crisis que mantiene a más de dos millones de cubanos en situación de emergencia y con más de 96,000 cirugías pendientes.

Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, el segundo peor de América Latina, solo por detrás de Nicaragua, y mantiene actualmente 775 presos políticos, 338 de ellos condenados por las protestas del 11J de 2021.