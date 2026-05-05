Rebajas de hasta 30% en hoteles cubanos para salvar la temporada

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Meliá Hotels Cuba anunció este lunes una venta flash para el 6 de mayo con descuentos de hasta el 30% en hoteles seleccionados de la isla, válida para estancias hasta el 31 de octubre de 2026, en una maniobra desesperada por reactivar un turismo en caída libre.

La promoción, publicada en la cuenta de Facebook de la cadena, permite reservar desde cualquier parte del mundo a través de su sitio web o aplicación móvil, con confirmación inmediata por correo electrónico y opciones de pago con tarjetas internacionales, tarjeta Clásica o dólares en efectivo al llegar al hotel.

«Tener vacaciones con hasta 30% de descuento ya es bueno, pero si hay ventajas añadidas es mucho mejor», escribió la cadena en su publicación, añadiendo beneficios como entrada anticipada y salida tardía según disponibilidad, además del acceso al programa de fidelidad MeliáRewards.

Meliá no es la única que recurre a los descuentos. De acuerdo con el portal especializado Excelencias Cuba, Gaviota y Cubatur también activaron ofertas similares para estancias entre el 22 de mayo y el 31 de octubre de 2026, con tarifas desde 45 dólares por noche por persona más un niño gratis.

Las promociones responden a una crisis turística sin precedentes en Cuba. El primer trimestre de 2026 registró apenas 298,057 visitantes internacionales, un 48% menos que en el mismo período de 2025, con una ocupación hotelera acumulada del 21,5%, lo que significa más de ocho de cada diez habitaciones vacías.

El detonante inmediato fue la escasez de combustible Jet A-1, que llevó al régimen a emitir en febrero una alerta sobre la falta de suministro en nueve aeropuertos internacionales. La consecuencia fue la cancelación de más de 1,700 vuelos y la suspensión de operaciones de al menos 11 aerolíneas, entre ellas Air Canada, WestJet, Air Transat, Iberia, Air France y Turkish Airlines.

Ante el colapso, el régimen aplicó una estrategia de «compactación turística», cerrando hoteles de baja ocupación. Gaviota cerró 20 hoteles en Cayo Santa María, dejando a más de 7.000 trabajadores cesantes, mientras que en La Habana y Varadero operaban apenas 13 hoteles abiertos en total.

El año 2025 ya había cerrado con 1,81 millones de visitantes, el peor registro de ocupación hotelera desde 2002, con una tasa del 18,9%. Desde 2018, cuando Cuba recibía 4,7 millones de turistas, el sector ha caído un 62%.

Las propias cadenas internacionales acusan el golpe. Meliá Hotels International reportó pérdidas de unos cinco millones de euros en honorarios de gestión en Cuba durante el primer trimestre de 2025, siendo la isla la única región negativa para la compañía. Sus acciones se desplomaron un 8,5% en febrero de 2026 tras conocerse la crisis de combustible, evaporando unos 130 millones de euros en capitalización bursátil.

Sin embargo, el propio medio especializado advierte que los descuentos por sí solos no garantizan la recuperación. «La efectividad de los descuentos depende de factores externos que escapan al control del sector hotelero. La conectividad aérea limitada, los costos de los vuelos y las restricciones financieras influyen directamente en la decisión de viaje», señaló Excelencias Cuba.