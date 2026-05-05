Preso político cubano sale de pase: el deterioro físico es notable

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El preso político cubano Yasmany González Valdés publicó este lunes, durante su primer pase penitenciario en tres años, imágenes del antes y después de su ingreso al Combinado del Este que muestran un deterioro físico alarmante: de una complexión atlética y musculosa a una delgadez extrema con el rostro hundido y los brazos muy delgados.

«Creo que no hace falta decir nada porque las imágenes dicen más que las palabras», escribió González Valdés desde el perfil de su esposa Ilsa Ramos.

Publicación de Facebook/Ilsa Ramos

El activista y rapero cumple una condena de cuatro años impuesta en febrero de 2024 tras ser acusado de «propaganda contra el orden constitucional» por pintar grafitis antigubernamentales en muros de La Habana, entre ellos «Yo no voto en dictadura. Los 75 viven», en referencia a los presos de la Primavera Negra de 2003. Su esposa calificó aquel proceso como un «circo judicial».

El deterioro que muestran las imágenes no sorprende a quienes han seguido su caso. En septiembre de 2025, Ilsa Ramos describió a su esposo como «un esqueleto»: rostro hundido, brazos como «dos palillos», pantalón que se le caía por la extrema delgadez y sin piezas dentales, pues nunca pudo completar el tratamiento odontológico que había pagado antes de ser arrestado.

Meses antes, se había denunciado una drástica reducción de las raciones de comida para los reclusos del Combinado del Este, la mayor prisión de Cuba, señalada reiteradamente por organizaciones de derechos humanos como centro de torturas y tratos crueles contra opositores.

En su publicación, González Valdés aclaró que no está en libertad: «No estoy de libertad, sino de mínima. Por el momento trabajo para mostrarles que no soy un delincuente, que soy un hombre de trabajo, que no soy un asesino o un vulgar ladrón sino un PRESO POLÍTICO aunque no me reconozcan así».

También lanzó una advertencia directa al régimen: «Si me revocan por esta publicación, verán más evidente la represión sobre aquel que dice la verdad».

En las fotografías aparece envuelto en la bandera cubana, con el dedo índice levantado en gesto desafiante, y con tatuajes en la espalda que rezan «Libre o Mártir», «P11·75» y la fecha «20-4-2023», día de su detención.

González Valdés hizo un llamado a la comunidad internacional para que «indague bien en el asunto», y mencionó a sus «hermanos del 11J y a todo aquel que cumple sentencia por ejercer su derecho a la huelga o por cualquier tipo de derecho como el de la libertad de expresión». Citó a José Martí: «Los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra».

La persecución contra González Valdés comenzó antes de su detención definitiva. En abril de 2022 fue multado bajo el Decreto Ley 370 por publicar denuncias contra el régimen en redes sociales, y ese mismo año fue detenido cuando intentaba manifestarse frente al Tribunal Supremo en solidaridad con los presos del 11J. Tras su arresto en 2023, fue trasladado primero a Villa Marista durante un mes, antes de llegar al Combinado del Este.

Su caso se enmarca en una represión que no cesa. Prisoners Defenders registraba 1,192 presos políticos en Cuba en diciembre de 2025, un récord histórico, y González Valdés figura entre los 17 artistas cubanos que permanecen encarcelados.

Tras la publicación del pase, Ilsa Ramos reportó que les cortaron el acceso a internet: «Me cortaron el internet, por el momento no puedo hacer nada, al parecer pesa mucho lo que dijo mi esposo Yasmany González Valdés».

Las condiciones en las cárceles cubanas se han agravado en el contexto de la crisis económica: reclusos y familiares han denunciado temer morir dentro ante brotes de enfermedades, palizas y muertes bajo custodia documentadas en 2026.