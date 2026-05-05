Protestas en Panamá por detenidos en Cuba: Régimen las denuncia como actos provocativos contra su embajada

Vídeos relacionados:

Ciudadanos panameños, cubanos y costarricenses se manifestaron este lunes frente a la embajada de Cuba en Ciudad de Panamá para exigir la liberación de los siete panameños detenidos en la isla, mientras el régimen cubano calificó las protestas de «actos provocativos» orquestados desde Miami.

La concentración, convocada por la organización Camino a la Democracia de Cuba, comenzó en el Parque Belisario Porras y se trasladó luego a las puertas de la legación diplomática cubana, donde los manifestantes portaron carteles con imágenes de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro con el mensaje «no los queremos» y corearon consignas como «Patria y Vida» y «Cuba libre», informó el medio local El Siglo.

«Estamos aquí, firmes y unidos, exigiendo la liberación inmediata. No podemos guardar silencio mientras continúan las injusticias», declararon voceros de la organización durante la jornada.

Los manifestantes también pidieron al Gobierno panameño adoptar una postura más contundente, incluyendo la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba hasta que se respeten los derechos humanos, y exigieron la extradición de Boris Betancourt, cubano condenado por narcotráfico que cumple condena en el centro penitenciario de máxima seguridad La Nueva Joya.

El caso se originó el 28 de febrero de 2026, cuando el Ministerio del Interior cubano arrestó a diez ciudadanos panameños en La Habana, acusados de colocar carteles antigubernamentales en los barrios de Boyeros y Jaimanitas bajo el artículo 124 del Código Penal cubano, que contempla penas de hasta diez años por propaganda contra el orden constitucional.

Los diez detenidos fueron recluidos en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado cubana.

El 25 de abril, Cuba liberó a tres de las detenidas —Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño—, quienes llegaron ese mismo día al Aeropuerto Internacional de Tocumen tras gestiones diplomáticas del canciller panameño Javier Martínez-Acha, quien viajó a Cuba en marzo y se reunió con Díaz-Canel.

Siete hombres permanecen aún detenidos: Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco.

El Gobierno panameño mantiene negociaciones para lograr su regreso y el presidente José Raúl Mulino instruyó a la cancillería a garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los detenidos.

Frente a las protestas, la prensa oficial cubana —a través de Prensa Latina— calificó a los manifestantes de «grupúsculos contrarrevolucionarios llegados al istmo desde Miami» y describió a Camino a la Democracia de Cuba como una «organización de fachada».

Los medios del régimen afirmaron además que las protestas constituyen «una acción de desafío propagandístico y político que se ajusta a los planes de subversión elaborados en Washington para intentar aislar al pueblo cubano».

El canciller Martínez-Acha, por su parte, señaló que los manifestantes «debían ser respetuosos de las leyes y la soberanía de Cuba» y reiteró su estrategia de diplomacia discreta, advirtiendo que las presiones externas podrían perjudicar las gestiones en curso para el regreso de los siete ciudadanos que aún permanecen detenidos en la isla.

Fuentes opositoras, como José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), señalaron en su momento que los panameños detenidos también distribuían ayuda humanitaria —alimentos y medicamentos— a presos políticos en Matanzas, un detalle que la versión oficial cubana omite por completo.