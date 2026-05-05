Cubano golpea a su pareja en transporte público de Cancún y termina procesado por narcotráfico

Un ciudadano cubano identificado como Guillermo «N» fue vinculado a proceso este martes por un Juez de Control en el municipio de Benito Juárez, Cancún, tras la presentación de datos de prueba por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que lo acusa de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El caso adquirió mayor relevancia al vincularse con una agresión que el imputado cometió el 29 de abril contra su pareja sentimental a bordo de un ómnibus urbano sobre la avenida Tulum, un incidente que quedó grabado en video y generó indignación pública en la ciudad.

Según el comunicado oficial 175/2026-FDN de la fiscalía, Guillermo «N» fue detenido en la Supermanzana 25 en coordinación con elementos de la Policía Municipal, como parte de las acciones contra la venta de drogas en la zona.

Las investigaciones señalan que el imputado «presuntamente realizaba actividades de comercialización de estupefacientes en la zona conocida como Las Palapas», uno de los puntos más concurridos del centro de Cancún, identificado por autoridades como foco de actividades ilícitas.

Fue vinculado a proceso específicamente por «posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado cannabis sativa», según precisó la fiscalía en su comunicado.

En cuanto a la agresión, la fiscalía detalló que la discusión se originó por la desaparición de un teléfono celular en el domicilio de la pareja.

«Según las investigaciones, el ahora imputado mantenía una relación sentimental con la víctima; tras una discusión por la desaparición de un equipo telefónico en su domicilio, la mujer salió del lugar y abordó una unidad de transporte público, siendo alcanzada por Guillermo 'N'», indica el comunicado oficial.

El agresor atacó a la mujer ante la mirada de otros pasajeros, quienes intervinieron y lograron bajarlo del vehículo.

Sin embargo, «logró huir del lugar a bordo de una motocicleta negra, que presuntamente robó a un vecino», según la fiscalía, que investiga también ese hecho de forma paralela.

El caso se enmarca en un patrón documentado de detenciones de cubanos en Cancún por narcomenudeo y violencia de pareja. En enero, otro cubano fue detenido en Cancún vinculado a una red criminal con nexos al Cártel de Sinaloa.

En abril, cayó en Cancún un cubano señalado como líder de red criminal con orden de extradición de Florida, mientras que otro cubano fue arrestado en Cancún con orden de captura de Estados Unidos por conspiración para distribución de sustancias controladas.

En materia de violencia de pareja, en julio de 2025 arrestaron en Cancún a un cubano por agredir a su pareja y fue vinculado a proceso por varios delitos, y en enero de 2026 otro cubano agredió a su pareja con un cuchillo en Ciudad de México.

Actualmente, Guillermo «N» permanece bajo proceso penal mientras se define su situación jurídica. La ficha oficial de la fiscalía recuerda que «se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial», conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.