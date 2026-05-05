Cofundador de FNCA Diego Suárez asegura que Reagan amenazó con bombardeos por interferencias radioeléctricas de Cuba

Diego Suárez, cofundador de la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA) y testigo directo de los hechos, revela en una entrevista con CiberCuba una historia que nunca antes había contado públicamente: el régimen de Fidel Castro amenazó en secreto a Estados Unidos con interferir todas las emisoras de radio del centro del país si Radio Martí salía al aire en 1985.

Suárez, empresario histórico del exilio cubano, que cumplirá 100 años en noviembre, asegura que esta información permanecía inédita hasta ahora: «Esto es primera vez que se va a decir, nunca se ha dicho esta verdad... Son verdades históricas y yo me remito a las verdades históricas».

Según su relato, el régimen cubano no solo lanzó la amenaza, sino que la respaldó con una demostración práctica: «Interfirieron dos o tres estaciones como muestra para que los americanos supieran que ellos lo podían hacer».

Esa presión mantuvo bloqueado el lanzamiento durante semanas, pese a que el presidente Ronald Reagan ya había firmado la ley que autorizaba la emisora en octubre de 1983 y todo estaba técnicamente listo para transmitir.

La situación se desbloqueó gracias a una reunión privada entre Jorge Mas Canosa y Reagan a principios de mayo de 1985. «Jorge, con su liderazgo, fue a aquella reunión con el presidente Reagan y el presidente Reagan hizo todo lo que tenía que hacer como presidente», relata Suárez.

En esa reunión, Reagan llamó al Pentágono y dio instrucciones precisas: «Treinta días antes de que vayamos a salir al aire, le comunican al gobierno de Cuba que si hay una interferencia, una sola interferencia de algunas de las estaciones, el lugar del que hayan salido esas interferencias va a ser bombardeado por la aviación norteamericana».

El ultimátum fue transmitido directamente a La Habana. «Eso se le comunicó a Fidel Castro directamente y esto es una primicia», subraya Suárez.

Reagan, según el relato de Diego Suárez, fue categórico cuando sus asesores le advirtieron sobre los riesgos: «Presidente, pero usted sabe el riesgo que eso conlleva», a lo que el mandatario respondió: «No vamos a correr ningún riesgo».

Radio Martí salió al aire el 20 de mayo de 1985 desde transmisores en Cayo Maratón, Florida, en la frecuencia AM de 1180 kHz, con 50,000 vatios de potencia. Cuba no ejecutó su amenaza de interferencia masiva.

El proyecto había sido concebido a imagen de Radio Europa Libre, creada tras la Segunda Guerra Mundial para transmitir hacia los países del bloque soviético, con el objetivo de llevar información veraz al pueblo cubano sobre lo que ocurría dentro y fuera de la isla.

La Fundación Nacional Cubanoamericana impulsó también la Ley Torricelli y la Ley Helms-Burton, en los 90. Ésta última, tras el derribo de las avionetas de Hermanos Al Rescate.

En 2025, la Administración Trump ordenó desmantelar Radio y TV Martí, decisión que generó fuertes reacciones en el exilio cubano y entre defensores de la libertad de prensa para Cuba. Finalmente el cierre técnico dio marcha atrás.

Jorge Mas Canosa, el hombre que desbloqueó el lanzamiento de Radio Martí con aquella reunión decisiva en la Casa Blanca, falleció en 1997. Diego Suárez está convencido de que el régimen está detrás de su muerte. Él, en cambio, en 2026, con casi cien años, es uno de los últimos testigos directos de esa era fundacional y da por hecho que éste será el año de la libertad de Cuba: «Yo no lo creo, yo estoy absolutamente seguro».