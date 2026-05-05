¡Era un lujo en Cuba! La vieja costumbre que esta cubana en Inglaterra no puede perder: "Y las inglesas gastando dinero en eso"

Una cubana residente en Inglaterra sorprendió a sus seguidores al compartir en TikTok una costumbre que no ha podido abandonar a pesar de vivir en el Reino Unido: moldear su cabello con un rollo de papel sanitario en lugar de comprar los accesorios que usan las inglesas.

La creadora, conocida como @mare_rycroft, publicó el pasado miércoles un video de 25 segundos en el que contrasta con humor su hábito cubano frente al de las mujeres británicas. «Las inglesas gastando dinero en accesorios del pelo y yo como cubana usando lo que hay», dice al inicio del clip.

La autora lanza una pregunta directa a su comunidad: «¿Quién más como yo se amoldaba su pelo en Cuba con un rollo de papel sanitario?». Y defiende la práctica sin complejos: «Esto es rápido sí y barato».

Lo que puede parecer una simple anécdota esconde una realidad más profunda. En Cuba, incluso el papel higiénico era un artículo escaso, por lo que usarlo para moldear el cabello era, como ella misma reconoce, «un lujo». Las cubanas improvisaban rulos con materiales de desecho como cartón, tubería plástica o papel ante la falta crónica de productos de belleza.

Esta práctica forma parte de lo que muchos cubanos llaman «cacharra»: la cultura de reutilización y adaptación nacida de décadas de escasez. Costumbres cubanas como voltear el pomo de aceite boca abajo, guardar bolsas de nailon o exprimir hasta el último resto del tubo de pasta dental son hábitos que la diáspora ha llevado consigo a Europa y América.

El video de @mare_rycroft se inscribe en una tendencia consolidada en TikTok desde al menos 2025. Cubanos que arrastran costumbres del subdesarrollo las comparten en redes como forma de humor, nostalgia e identidad colectiva, generando empatía entre latinos de distintos países.

Otras cuentas cubanas en TikTok han mostrado prácticas similares, como usar rollos de papel como rulos o cortar tubos de champú para añadirles agua y aprovechar cada gota. Cosas que delatan haber crecido en una familia cubana se han convertido en contenido viral que resuena tanto entre cubanos como entre otros latinos en Europa.

La comunidad cubana en el Reino Unido es especialmente activa en redes sociales. Un exgimnasta cubano en Inglaterra comenzó trabajando en una planta de reciclaje antes de ahorrar para obtener su licencia de camionero, y otros compatriotas comparten a diario su adaptación a la vida británica mezclando cultura cubana con realidad local.

El ingenio ante la escasez, convertido en identidad, viaja con cada cubano que emigra. Como resume otra voz de la diáspora: «Emigrar es trabajar mientras extrañas», crecer sin testigos y lograr cosas que los que quedaron nunca podrán ver.