Cubanos arrastrando el subdesarrollo: "¿Quién más tiene un clave de estos?"

El creador de contenidos cubano conocido en TikTok como @jerez_92, del perfil CUBAneando en PERÚ, se volvió viral tras compartir un divertido video donde muestra una costumbre muy arraigada entre los cubanos: guardar bolsas de nylon para reutilizarlas una y otra vez.

“Los cubanos siempre arrastrando el subdesarrollo”, bromea al inicio del clip, mientras abre una gaveta llena de bolsas que conserva de cada visita al mercado.

Desde Perú, el cubano cerró entre risas con una petición a sus fans: “Díganme si ustedes también tienen este 'clave' de bolsitas o jabas”. Las respuestas no tardaron en llegar.

El video, publicado en diciembre de 2025, acumula más de 513.000 reproducciones, 2.100 comentarios y miles de reacciones que reflejan tanto nostalgia como complicidad.

“Peruano que se respeta tiene su bolsa para guardar más bolsas”, comentó un usuario, mientras otro añadió: “Entre tercermundistas nos entendemos”.

Muchos peruanos coincidieron en que también conservan bolsas para usarlas como forros de basura o para las compras diarias, mientras otros aplaudieron la práctica de los cubanos como una forma de reciclar.