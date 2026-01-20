Cubanos arrastrando el subdesarrollo: "¿Quién más tiene un clave de estos?"

El creador de contenidos cubano conocido en TikTok como @jerez_92, del perfil CUBAneando en PERÚ, se volvió viral tras compartir un divertido video donde muestra una costumbre muy arraigada entre los cubanos: guardar bolsas de nylon para reutilizarlas una y otra vez.
“Los cubanos siempre arrastrando el subdesarrollo”, bromea al inicio del clip, mientras abre una gaveta llena de bolsas que conserva de cada visita al mercado.
Desde Perú, el cubano cerró entre risas con una petición a sus fans: “Díganme si ustedes también tienen este 'clave' de bolsitas o jabas”. Las respuestas no tardaron en llegar.
El video, publicado en diciembre de 2025, acumula más de 513.000 reproducciones, 2.100 comentarios y miles de reacciones que reflejan tanto nostalgia como complicidad.
“Peruano que se respeta tiene su bolsa para guardar más bolsas”, comentó un usuario, mientras otro añadió: “Entre tercermundistas nos entendemos”.
Muchos peruanos coincidieron en que también conservan bolsas para usarlas como forros de basura o para las compras diarias, mientras otros aplaudieron la práctica de los cubanos como una forma de reciclar.
¿Por qué los cubanos suelen guardar bolsas de nylon?
Los cubanos guardan bolsas de nylon como una práctica común para reutilizarlas debido a la escasez de recursos en la isla. Esta costumbre refleja la necesidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles y es vista como una forma de reciclaje por muchos, no solo en Cuba, sino también en otros países con situaciones económicas similares.
¿Cómo se refleja la creatividad cubana en la vida diaria?
La creatividad cubana se refleja en la capacidad de encontrar soluciones ingeniosas con pocos recursos. Ejemplos de esto incluyen la fabricación de ventiladores recargables con baterías de walkie-talkie, el uso de botellas de agua como tazas improvisadas, y la transformación de ropa para adaptarse a las necesidades. Este ingenio es una respuesta a las constantes dificultades económicas y de suministro en Cuba.
¿Qué opinan los cubanos sobre la reutilización de objetos?
Muchos cubanos consideran la reutilización de objetos como una necesidad y una virtud. La escasez de productos en la isla obliga a los ciudadanos a dar una segunda vida a los objetos que otros desecharían. Este enfoque no solo se aplica en Cuba, sino que también lo adoptan los cubanos que emigran, quienes mantienen estas prácticas en sus nuevos hogares.
¿Cómo afecta la escasez en Cuba la vida cotidiana de sus habitantes?
La escasez en Cuba afecta significativamente la vida cotidiana de sus habitantes, obligándolos a ser creativos y a desarrollar estrategias de supervivencia. Desde el reciclaje de jabones hasta la creación de inventos caseros para enfrentar apagones, los cubanos han aprendido a adaptarse a un contexto de limitaciones constantes, lo que evidencia su capacidad de resiliencia y adaptación.
