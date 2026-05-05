"Siempre se queda llorando": la dura despedida de un camionero cubano y su esposa en EE.UU. que está dando de qué hablar

Un camionero cubano radicado en Estados Unidos compartió en TikTok un emotivo video en el que narra cómo su esposa lo despide llorando cada fin de semana cuando él parte a trabajar, convirtiendo ese momento íntimo en un homenaje a todas las mujeres de los traileros.

«Ella cada vez que viene a despedirme los fines de semana cuando yo me voy se queda llorando, ¿eh? Siempre se queda llorando. No es fácil», dice el hombre, identificado en la plataforma como @robertocarloslemus, con la voz cargada de emoción.

El camionero lleva 15 años de relación con su esposa y asegura que, desde sus tiempos en el deporte hasta su etapa actual en la carretera, ella siempre lo ha despedido igual: «a mocos tendidos».

Lejos de ver esa escena como algo menor, él la convierte en un reconocimiento: «Yo siempre he dicho que la parte más difícil la tiene la mujer. Nosotros vamos y trabajamos duro, pero ellas tienen que aguantar un hogar, sostener un hogar, atender a los hijos, atenderse ella».

Su mensaje va dirigido directamente a los hombres que comparten esa situación: «Cuiden esta reina porque ella sufre y se tiene que enfrentar a tantas cosas solas por nosotros ir a buscar y sostener un hogar».

El testimonio refleja una realidad extendida entre los cubanos migrantes que han encontrado en el trabajo de camionero una vía de inserción laboral en Estados Unidos. La modalidad conocida como OTR —conducción de larga distancia— implica pasar entre dos y cuatro semanas seguidas en carretera, con jornadas de hasta 14 horas diarias.

Esa dinámica deja a las parejas a cargo del hogar, los hijos y las responsabilidades cotidianas, con la soledad como principal carga emocional. «Lo más duro para ellas es la soledad», reconoce el propio camionero en el video.

El trabajo de trailero se ha convertido en uno de los empleos más buscados por los migrantes cubanos en Estados Unidos. Muchos obtienen su licencia comercial de conducción en apenas cuatro a ocho semanas a través de escuelas patrocinadoras en Texas y Florida, y pueden ganar entre 50,000 y 80,000 dólares anuales al inicio, superando los 100,000 con experiencia.

Esta comunidad es muy activa en redes sociales. Un camionero cubano captó en cámara un peligroso incidente vial mientras conducía en Estados Unidos, un video que se hizo viral. Otro mostró cómo vive dentro de su tráiler en Miami tras revelar su salario, generando también una gran respuesta del público.

El video de @robertocarloslemus se inscribe en esa tradición de testimonios auténticos que conectan con miles de familias cubanas que viven la misma separación semana tras semana.

El camionero cerró su mensaje con una dedicatoria que resume todo: «Que Dios siempre bendiga a todas las mujeres de esos hombres que salen a buscar el pan nuestro de cada día. Saluditos y bendiciones para todas esas mujeres camioneros».