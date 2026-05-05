Trump no descarta aplicar en Cuba la fórmula de Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que podría impulsar la transición política en Cuba, como hizo con Venezuela, y amenazó con posicionar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas de La Habana.

«¿Podría usted hacer por Cuba lo que hizo en Venezuela, de traer un nuevo liderazgo?», preguntó el presentador de Salem News Channel en una entrevista telefónica con Trump.

«Quizás de regreso de Irán, cuando terminemos, pararemos el portaaviones Abraham Lincoln, el portaaviones más hermoso que he visto, a un par de cientos de yardas de la costa, y los veremos queriendo hacer algo», dijo.

Además, describió a Cuba como un país «devastado» y aseguró que sería «un honor liberarla», invocando su deuda política con la comunidad cubanoamericana.

«Obtuve el 94% del voto cubano en EE.UU. y tengo una obligación, francamente, de hacer algo. Lo que le hicieron a los cubanos, lo que le hicieron a las familias de las personas que viven en Estados Unidos es impensable, muy parecido a Irán en ese sentido».

Estas declaraciones se producen apenas cuatro días después de que Trump anunciara en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach que EE.UU. «tomará el control de Cuba casi inmediatamente» tras concluir en Irán.

El primero de mayo el presidente firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones contra sectores clave de la economía cubana, incluyendo energía, defensa, minería y servicios financieros.

La amenaza del portaaviones no es nueva

Trump ya había mencionado el envío del USS Abraham Lincoln como señal de presión máxima, y el debate sobre si el régimen cubano cedería ante esa presión ha dominado el análisis político de los últimos días.

Las declaraciones de Trump dejan una inmediata referencia a la captura de Nicolás Maduro en enero, cuando Estados Unidos organizó una operación militar muy precisa en Caracas que marcó el cambio de gobierno en Venezuela.

Sin embargo, en el caso cubano muchos analistas aseguran que no existe una Delcy Rodríguez que asuma el liderazgo y facilite una transición política pacífica.

A finales de abril, Marco Rubio aseguró que el futuro de Cuba se reduce a dos escenarios. Uno de ellos es el empeoramiento de la crisis hasta el colapso del sistema: «La situación empeora mucho más y se derrumba», dijo.

El segundo escenario implicaría una mejora económica en el país, pero condicionada a cambios políticos profundos.

«La otra posibilidad es que la situación mejore. Pero para que mejore, necesitan reformas económicas muy sustanciales y serias. Esas reformas son imposibles con la gente que está al mando. No puede suceder».

El régimen cubano responde a Trump y Rubio con retórica desafiante

Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel declaró que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las declaraciones de Trump como una «nueva amenaza clara y directa de agresión militar» y aseguró que «los cubanos no se dejarán amedrentar».

El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, fue más lejos al declarar en Fox News que palabras como «rendirse» o «capitular» no existen en el vocabulario cubano.

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío afirmó que la orden ejecutiva del 1 de mayo «despeja toda duda sobre los objetivos de dominación que realmente motivan la agresividad».

El contexto que rodea estas declaraciones es de máxima presión acumulada. Desde enero de 2025, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, reinscribió a la isla en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo el 20 de enero de 2026 y emitió la Orden Ejecutiva 14380, que declara a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.

A ello se suma la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a inicios de 2026, que privó a Cuba de subsidios petroleros estimados en entre cuatro y seis mil millones de dólares anuales, agravando una crisis energética que ya provoca apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio de la isla.

El USS Abraham Lincoln se encuentra actualmente desplegado en Oriente Medio, donde en abril de 2026 operaron simultáneamente tres portaaviones por primera vez desde 2003, en el marco de la Operación Epic Fury.