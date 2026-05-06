Asesinan a jefe de seguridad de un campismo en Matanzas

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El cubano Randy Calderón, conocido por el apodo de «El Gorila», fue hallado muerto con signos de extrema violencia en el campismo Paso del Medio, en la provincia de Matanzas, según informaciones difundidas esta semana a través de redes sociales y confirmadas por allegados a la víctima.
La víctima tenía aproximadamente 35 años y trabajaba como jefe de seguridad del propio campismo donde fue atacado, según información recogidas por el reportero de sucesos Niover Licea.
Nacido en 1989 en el barrio La Marina, en la ciudad de Matanzas, Calderón era conocido en varios barrios de la provincia.
En otro momento de su vida se desempeñó como custodio y guardaespaldas vinculado al entorno del pelotero cubano Víctor Mesa, leyenda del béisbol nacional que dirigió al equipo Matanzas «Los Cocodrilos» durante más de una década.
Según allegados, había perdido recientemente a su madre y no contaba con hijos ni un núcleo familiar cercano.
Fuentes no oficiales también señalan que habría estado implicado en un hecho de homicidio en el pasado, por el cual habría cumplido condena, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.
Quienes lo conocían lo describían como un hombre de gran tamaño físico pero de carácter noble.
«Quien lo conocía sabía que su tamaño no guardaba su corazón», escribió una persona cercana en redes sociales.
El presunto agresor y las circunstancias del ataque
Fuentes extraoficiales recogidas por Niover Licea identificaron al presunto agresor, conocido por el alias de «Tito», quien supuestamente tendría antecedentes penales y un historial de conflictos con otras personas.
Las primeras versiones sugieren que el ataque ocurrió de forma sorpresiva.
Hasta este miércoles, ninguna instancia oficial ha confirmado la identidad del agresor ni su situación procesal.
El dolor de quienes lo conocían
Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida tras conocerse la noticia.
Lisneydi Mesa escribió: «EPD mi negro, no sabes cuánto dolor causa tu pérdida, mi hermano Randy Calderón. Tu tata, como me decía, te va a extrañar mucho.».
Eider Montalvo publicó: «Tengo el corazón partido en pedazos mi carnal, hoy Matanzas está de luto por ti y siempre vas a estar presente en el corazón y la memoria de las personas que te queremos, ahora estás junto a tu pura. Descansa en paz mi sangre».
Un crimen que refleja la escalada de violencia en Cuba
El caso se produce en un contexto de aumento sostenido de la criminalidad en Cuba, especialmente pronunciado desde 2023.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.
Matanzas es una de las provincias más afectadas: en el primer semestre de 2025 acumuló 503 casos de robo, la cifra más alta del país.
En lo que va de 2026, la provincia ha sido escenario de varios homicidios, incluyendo el crimen de Yuliesvi Mato en Unión de Reyes el 6 de abril y el asesinato de una joven madre de 23 años en Jagüey Grande el 13 de abril.
Este miércoles también se informó sobre la detención de un sospechoso por un crimen en Cárdenas, lo que subraya la frecuencia con que Matanzas aparece en los reportes de violencia.
Preguntas frecuentes sobre el asesinato de Randy Calderón en Matanzas y la violencia en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Randy Calderón y qué sucedió en el campismo Paso del Medio?
Randy Calderón, conocido como "El Gorila", era el jefe de seguridad del campismo Paso del Medio en Matanzas, Cuba. Fue hallado muerto con signos de extrema violencia. No hay confirmación oficial sobre el hecho, y la información disponible proviene de testimonios en redes sociales.
¿Qué se sabe del presunto agresor de Randy Calderón?
Fuentes extraoficiales identifican al presunto agresor como Doinier Arias Peña, alias "Tito", quien supuestamente tiene antecedentes penales y un historial de conflictos personales. Hasta el momento, ninguna autoridad cubana ha confirmado oficialmente su implicación en el asesinato de Randy Calderón.
¿Cómo refleja este caso la escalada de violencia en Cuba?
El asesinato de Randy Calderón es un ejemplo del preocupante aumento de la criminalidad en Cuba, especialmente desde 2023. Matanzas, la provincia donde ocurrió el crimen, es una de las más afectadas por la violencia, con un alto número de robos y homicidios registrados en los últimos años.
¿Qué impacto ha tenido la muerte de Randy Calderón en su comunidad?
La muerte de Randy Calderón ha generado una fuerte conmoción en su comunidad, con numerosos mensajes de despedida en redes sociales por parte de amigos y conocidos que lamentan su pérdida. Su asesinato resalta el dolor y la inseguridad que la violencia creciente causa entre los ciudadanos cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.