Asesinan a jefe de seguridad de un campismo en Matanzas

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El cubano Randy Calderón, conocido por el apodo de «El Gorila», fue hallado muerto con signos de extrema violencia en el campismo Paso del Medio, en la provincia de Matanzas, según informaciones difundidas esta semana a través de redes sociales y confirmadas por allegados a la víctima.

La víctima tenía aproximadamente 35 años y trabajaba como jefe de seguridad del propio campismo donde fue atacado, según información recogidas por el reportero de sucesos Niover Licea.

Nacido en 1989 en el barrio La Marina, en la ciudad de Matanzas, Calderón era conocido en varios barrios de la provincia.

En otro momento de su vida se desempeñó como custodio y guardaespaldas vinculado al entorno del pelotero cubano Víctor Mesa, leyenda del béisbol nacional que dirigió al equipo Matanzas «Los Cocodrilos» durante más de una década.

Según allegados, había perdido recientemente a su madre y no contaba con hijos ni un núcleo familiar cercano.

Fuentes no oficiales también señalan que habría estado implicado en un hecho de homicidio en el pasado, por el cual habría cumplido condena, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

Quienes lo conocían lo describían como un hombre de gran tamaño físico pero de carácter noble.

«Quien lo conocía sabía que su tamaño no guardaba su corazón», escribió una persona cercana en redes sociales.

El presunto agresor y las circunstancias del ataque

Fuentes extraoficiales recogidas por Niover Licea identificaron al presunto agresor, conocido por el alias de «Tito», quien supuestamente tendría antecedentes penales y un historial de conflictos con otras personas.

Las primeras versiones sugieren que el ataque ocurrió de forma sorpresiva.

Hasta este miércoles, ninguna instancia oficial ha confirmado la identidad del agresor ni su situación procesal.

El dolor de quienes lo conocían

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida tras conocerse la noticia.

Lisneydi Mesa escribió: «EPD mi negro, no sabes cuánto dolor causa tu pérdida, mi hermano Randy Calderón. Tu tata, como me decía, te va a extrañar mucho.».

Eider Montalvo publicó: «Tengo el corazón partido en pedazos mi carnal, hoy Matanzas está de luto por ti y siempre vas a estar presente en el corazón y la memoria de las personas que te queremos, ahora estás junto a tu pura. Descansa en paz mi sangre».

Un crimen que refleja la escalada de violencia en Cuba

El caso se produce en un contexto de aumento sostenido de la criminalidad en Cuba, especialmente pronunciado desde 2023.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

Matanzas es una de las provincias más afectadas: en el primer semestre de 2025 acumuló 503 casos de robo, la cifra más alta del país.

En lo que va de 2026, la provincia ha sido escenario de varios homicidios, incluyendo el crimen de Yuliesvi Mato en Unión de Reyes el 6 de abril y el asesinato de una joven madre de 23 años en Jagüey Grande el 13 de abril.

Este miércoles también se informó sobre la detención de un sospechoso por un crimen en Cárdenas, lo que subraya la frecuencia con que Matanzas aparece en los reportes de violencia.