¿Hasta cuándo puede Cuba estar sin nuevos envíos de petróleo?

Cuba enfrenta una grave crisis de combustible que amenaza con paralizar la vida en la isla.

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Las reservas del único cargamento de petróleo recibido por Cuba en más de cuatro meses se agotaron a finales de abril, según reconoció el propio gobierno, dejando al país al borde de una nueva parálisis energética sin envíos confirmados para mayo.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el 22 de abril en el programa de la televisión estatal «Mesa Redonda» que el combustible del cargamento ruso sólo alcanzaría hasta finales de este mes, dejando al descubierto la magnitud de la dependencia energética del régimen.

El único respiro llegó el 31 de marzo, cuando el petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracó en el puerto de Matanzas con 730,000 barriles (100,000 toneladas) de crudo donado por Rusia como «ayuda humanitaria». La distribución comenzó el 17 de abril y reactivó aproximadamente 1,200 MW de generación eléctrica, pero el alivio duró apenas semanas.

El propio De la O Levy reconoció que Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes para cubrir sus necesidades energéticas, pero en cuatro meses sólo recibió uno.

La crisis arrancó el 9 de enero de 2026, cuando Cuba dejó de recibir petróleo importado de forma regular. Venezuela suspendió sus envíos —que representaban el 30% de las necesidades cubanas, unos 32,000-35,000 barriles diarios— tras la captura de Nicolás Maduro. Simultáneamente, México a través de Pemex cortó sus exportaciones por deudas superiores a 1,500 millones de dólares.

El único cargamento recibido en enero fue de 84,900 barriles transportados por el buque Ocean Mariner, mientras las reservas cubanas se situaban en apenas 360,000 barriles, equivalentes a cuatro o cinco días de consumo, según la consultora Kpler.

Cuba produce aproximadamente 40,000 barriles diarios frente a una demanda nacional de 90,000-110,000, lo que implica un déficit estructural de 60,000 barriles por día que la producción nacional no puede cubrir bajo ninguna circunstancia.

La isla consume alrededor de 20,000 barriles de diésel diario, lo que significa que sin nuevas entregas el país enfrenta una paralización del transporte, la agricultura y la generación eléctrica. El ministro reconoció que Cuba distribuía 800 toneladas diarias de fuel oil, la mitad de las 1,600 toneladas necesarias, operando al 50% de capacidad.

Un segundo barco ruso, el Sea Horse Universal, llevaba unos 200,000 barriles de diésel con destino a Cuba, pero desvió su ruta hacia Trinidad y Tobago tras la emisión de la Licencia General 134B del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 16 de abril, que autoriza transacciones de petróleo ruso ya cargado sólo hasta el 16 de mayo de 2026. Al cierre de este análisis no hay confirmación de su llegada a la isla.

El déficit de generación eléctrica en Cuba superó los 1,400 MW en abril, con apagones de hasta 30-40 horas consecutivas que afectan a toda la población. El sistema eléctrico nacional acumula años de deterioro por falta de mantenimiento e inversión, lo que agrava el impacto de cada interrupción en el suministro de combustible.

El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, anunció el 2 de abril la preparación de un segundo envío a Cuba, pero sin fecha concreta de arribo. Con las reservas del Kolodkin agotadas y la Licencia General 134B venciendo el 16 de mayo, la ventana para que llegue nuevo combustible ruso sin complicaciones adicionales se cierra en cuestión de días.