México cubrió cerca del 17 % del combustible de Cuba en 2025

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Los envíos de petróleo de México a Cuba en 2025 representaron cerca de un 17 % de las necesidades energéticas de la isla, un volumen clave en medio de la aguda crisis de combustible que agrava los apagones diarios en el país.

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) exportó el pasado año 15.000 barriles diarios (bpd) de crudo y 2.200 bpd de petrolíferos, para un total de 17.200 bpd, según datos reportados por la propia empresa a la Comisión de Valores de Estados Unidos y citados por Reuters. Estas ventas alcanzaron un valor aproximado de 500 millones de dólares.

Los envíos mexicanos ya venían creciendo desde el año anterior. Entre enero y septiembre de 2024, Pemex exportó a Cuba petróleo y derivados por un valor de unos 500 millones de dólares, con un promedio de más de 31.000 barriles diarios de crudo y cerca de 2.900 de petrolíferos, lo que confirmó el papel de México como uno de los principales sostenes energéticos de la isla en medio de la caída del suministro venezolano.

Si se compara con el consumo estimado de Cuba —alrededor de 100.000 bpd—, el suministro mexicano cubre aproximadamente una sexta parte de la demanda nacional. En términos anuales, esto equivale a unos 6,3 millones de barriles, frente a una necesidad total cercana a 36,5 millones.

El dato cobra especial relevancia en el contexto actual. Tras la interrupción de los envíos de crudo venezolano a inicios de 2026, México se consolidó como uno de los principales proveedores de la isla. La pérdida del respaldo energético de Caracas ha profundizado la fragilidad del sistema eléctrico cubano, marcado por déficits estructurales y constantes fallos de generación.

Aunque el volumen enviado por Pemex no cubre la totalidad de la demanda, su peso resulta decisivo en el delicado equilibrio energético del país. Cuba depende en gran medida de importaciones de combustible, mientras su producción interna solo satisface una parte limitada de sus necesidades.

Las exportaciones mexicanas también tienen implicaciones políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido sobre posibles aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, lo que añade presión al gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha defendido estos envíos como ayuda humanitaria.

A este panorama se suma el costo financiero de estos envíos. Pemex acumula una deuda superior a 300 millones de dólares vinculada al suministro de petróleo a Cuba en los últimos años, según reveló una investigación basada en registros oficiales.

Las operaciones, gestionadas en gran parte a través de la filial Gasolinas Bienestar, han generado pérdidas y elevado el endeudamiento de la petrolera mexicana, lo que ha despertado preocupaciones sobre la viabilidad de mantener este apoyo en medio de sus propias dificultades económicas.

En un escenario de escasez persistente, ese 17 % no resuelve la crisis, pero sí contribuye a evitar un colapso energético aún mayor en la isla.