«El Habanero» advierte a Trump: «Si pones un portaaviones en Cuba, se te llena de gente»

El humorista cubano Julio César Rodríguez, conocido como "El Habanero", se convirtió en protagonista de las redes sociales con un video de 21 segundos en el que responde con humor a las amenazas del presidente Donald Trump de enviar un portaaviones frente a las costas de Cuba.

La reacción viral, publicada en Facebook, resume en pocas palabras lo que muchos cubanos piensan: si llega un buque de guerra estadounidense, no habrá rendición del régimen, sino una estampida de emigrantes.

«Yo estoy mirando la noticia esta, que dice que Donald Trump ese va a parar con un portaavión ahí. Usted está siendo el loco. Se te va a llenar eso de gente. Después no va a poder salir. Mira, voy a dar tu parqueazo. Ay, mi madre», dice el artista en el clip.

El chiste conecta de lleno con la realidad de una isla en crisis. Trump afirmó el 2 de mayo en The Villages, Florida, que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán, y describió el escenario del USS Abraham Lincoln deteniéndose «a unas 100 yardas de la costa» para forzar la rendición del régimen.

El lunes, el mandatario repitió la amenaza en una entrevista con Salem News Channel, describiendo a Cuba como «devastada en este momento, completamente devastada» y condicionando cualquier acción a la conclusión del conflicto con Irán.

El humor de El Habanero resuena con fuerza porque la crisis en la isla es real y profunda. Desde enero de 2026, la administración Trump ha interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a Cuba, reduciendo las importaciones energéticas entre un 80% y un 90%, lo que ha provocado apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio cubano.

Ese contexto de desesperación es el que da sentido a la broma: para millones de cubanos, un portaaviones estadounidense no representa una amenaza militar, sino una oportunidad de escape.

No es el primer contenido de este tipo que se viraliza en estos días. Un periodista progubernamental advirtió que Trump «pondría en riesgo» a los cubanos de Florida si atacaba Cuba, y la respuesta del exilio fue una avalancha de burlas. «Es lo más cómico que he leído hoy, el mejor meme, te vas a ir viral ahora. Ya verás», respondió un usuario.

Mientras tanto, el régimen endurece su retórica. Miguel Díaz-Canel advirtió el 3 de mayo ante delegados de 36 países sobre «la inminencia de una agresión militar» e invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo», declarando que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil».

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también respondió a Trump: «La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos».

La escalada comenzó el 1 de mayo, cuando Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía drásticamente las sanciones contra el régimen cubano, apuntando a los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026, cifra que ilustra el colapso que el Habanero resume con una sola frase: «Mira, voy a dar tu parqueazo».