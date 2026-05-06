¿Cuba tendrá el mismo destino que Venezuela? Experto revela los riesgos

El periodista e investigador venezolano Andrés Cañizález advierte que el mayor peligro para Cuba no es que el régimen caiga, sino que la caída derive en una simple reconfiguración del poder autoritario, repitiendo el modelo venezolano, en lugar de una genuina democratización.

En entrevista concedida a CiberCuba, a la periodista Tania Costa, Cañizález señaló que tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, el tema cubano ha cobrado una relevancia renovada para la administración Trump.

«Luego de lo ocurrido en Venezuela en enero, lo que puede considerarse como el fracaso de Estados Unidos en Irán, el tema cubano cobra mucho más relevancia para la administración Trump. Y yo lo veo como mucho más un escenario que se puede acelerar para terminar de encontrar una resolución a esto que ya viene dibujando Estados Unidos por varios meses: lograr un cambio de régimen en Cuba», afirmó el experto.

El analista trazó un paralelo entre la presión militar ejercida sobre Venezuela y la que enfrenta hoy Cuba.

Recordó que las operaciones navales contra Venezuela comenzaron en agosto de 2025, la presión se intensificó en octubre con el despliegue aéreo, y el proceso completo tardó seis meses hasta enero de 2026.

En contraste, la presión sobre Cuba lleva menos de cinco meses desde enero.

«En Cuba sí hay despliegue de drones y esta foto yo creo que es un toque de atención», dijo Cañizález.

Ese despliegue tiene respaldo documentado. EE.UU. realizó el ejercicio militar FLEX2026 en Cayo Hueso del 24 al 30 de abril de 2026, integrando drones armados, inteligencia artificial y buques de combate dentro del radio de acción de la isla.

Sobre el estado de las negociaciones entre Washington y La Habana, Cañizález reconoció los límites de su análisis: «Es difícil saberlo porque esas conversaciones pues no tenemos elementos de juicio para tener una idea de qué tan avanzadas o en qué puntos están».

Las negociaciones directas entre Washington y La Habana fracasaron el 24 de abril tras el rechazo cubano a un ultimátum para liberar presos políticos.

El riesgo central que identifica Cañizález es que la Casa Blanca se conforme con un resultado superficial. «El riesgo es pensar que de una forma simplista la política de la Casa Blanca sea conseguir una Delcy o un Delcy cubano.

Eso sería un gran riesgo para Cuba, un gran problema para lo que en el fondo aspiramos que ocurra en Cuba: una genuina democratización de Cuba después de tantos años de la dictadura castrista», advirtió.

El experto distingue estructuralmente ambos regímenes: Cuba es un sistema totalitario con control exhaustivo del Estado, la sociedad y la vida íntima, sin oposición articulada, mientras que Venezuela representa un autoritarismo híbrido que tolera espacios de pugna. Esa diferencia hace que el «modelo Delcy» sea especialmente insuficiente para la isla.

En ese contexto, la visita de Marco Rubio al Vaticano —donde se reunió con el Papa León XIV— adquiere relevancia diplomática. Rubio llevó a esa reunión la propuesta de ampliar la ayuda humanitaria a Cuba canalizada a través de la Iglesia Católica.

El Vaticano ya actuó como mediador clave en el acercamiento Obama-Castro de 2014-2016, y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla visitó Roma en febrero de 2026 para dialogar con la Santa Sede sobre la mediación en Cuba.

Cañizález no descarta que el régimen cubano sea desplazado, pero subraya que eso no garantiza nada. «Sí veo factible, sin duda alguna, que la actual estructura que ocupa el poder en Cuba sea desalojada. La gran interrogante es si eso va a abrir una mutación en el poder como lo estamos viviendo en Venezuela», concluyó, dejando abierta la pregunta que más importa a quienes aspiran a una Cuba libre y democrática.