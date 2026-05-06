Willy Allen: «Tengo grandes esperanzas de cambios en Cuba en mayo»

El abogado de inmigración Willy Allen sorprendió ayer a la audiencia de su programa semanal en CiberCuba al expresar, con una inusual carga de optimismo, que espera «cambios sustanciales» en Cuba durante este mes de mayo, incluyendo la reanudación de entrevistas de visas en la embajada de La Habana.

«Yo tengo grandes esperanzas de que en mayo vengan cambios sustanciales que incluya una vez más regresar a tener entrevistas en La Habana que sean exitosas y te aprueben tu visa para ir a los Estados Unidos», declaró Allen en el programa conducido por la periodista Tania Costa.

La conductora no ocultó su sorpresa: «Es la primera vez que te veo con esperanzas», le dijo, en referencia al escepticismo habitual del abogado sobre la situación cubana.

Uno de los elementos que alimenta el optimismo de Allen es la presencia de un portaaviones estadounidense cerca de la isla, en alusión a las amenazas del presidente Trump de desplegar el USS Abraham Lincoln frente a Cuba. «Un portaaviones en el agua cerca de la isla siempre es bueno, tendremos que ver», afirmó.

Allen incluso apuntó al 20 de mayo —fecha de independencia de Cuba— como una posible fecha simbólica para que se produzcan esos cambios. «¿Tú crees que será para el 20 de mayo? No sé, sería una buena fecha», señaló.

El abogado también reflexionó sobre el futuro político del régimen: «Yo no creo que el gobierno de Cuba dure mucho más tiempo como está en este momento formado. Yo espero que en el próximo mes o dos meses por lo menos venga un cambio cosmético en lo que es el gobierno».

La conversación derivó hacia la reciente aparición pública de Raúl Castro en el desfile del 1 de mayo en La Habana, donde el exmandatario se mostró visiblemente deteriorado. «Él tiene 94 años. Así que la familia de él mueren viejos. Así que veremos», comentó Allen.

El abogado fue más allá y vinculó el estado de salud de Castro con las posibilidades de negociación entre Washington y La Habana: «Yo creo que parte de lo que siempre estaba en el tablero es que cualquier negociación querían que Raúl se muriera en Cuba, así que vamos a esperar a lo mejor».

En cuanto al impacto migratorio, Allen fue categórico: mientras el consulado de La Habana no retome las entrevistas, los cubanos quedan fuera de cualquier beneficio de las nuevas regulaciones de mayo. «La embajada de La Habana la verdad que está actuando de una forma relativamente cruel con este gobierno», lamentó.

El abogado también mencionó que su hermano se encontraba ayer en La Habana junto a un grupo de reverendos bautistas que llevaron contenedores de ayuda humanitaria, y expresó la esperanza de que esa presencia pudiera contribuir a abrir algún camino de cambio.

El contexto geopolítico respalda en parte el optimismo de Allen: el 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba y amenazó con enviar el portaaviones a «100 metros de la costa cubana», mientras que desde enero de 2025 la administración ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen, reduciendo las importaciones petroleras de la isla entre un 80% y un 90%.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió a las amenazas declarando que Cuba «no será intimidada» y que la isla sería «un nido de avispas y una trampa mortal en caso de ataque».

Allen, sin embargo, mantiene su apuesta: «El portaavión Abraham Lincoln está en el agua cerca de Cuba. ¿Quién sabe? Qué buen nombre para un portaavión. Abraham Lincoln cambió los EE.UU., así que veremos».