Régimen cubano alista a las familias con guía oficial ante temor de guerra con EE.UU.

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El Consejo de Defensa de la provincia de Granma evaluó este martes la distribución masiva de una «Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar», elaborada por la Defensa Civil de Cuba, en una reunión presidida por Yudelkis Ortiz, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma.

Ortiz publicó en su cuenta de Facebook los resultados de la sesión del Consejo de Defensa Provincial, donde se evaluó cómo llevar el documento a cada rincón de la provincia a través del movimiento popular «Mi Barrio por la Patria», la Red Juvenil Comunitaria, reuniones con militantes en áreas de residencia y colectivos laborales y estudiantiles.

«La mejor manera de evitar la guerra es preparándonos. Esa idea, ese concepto lo estamos llevando a cabo en Granma», escribió la funcionaria, quien justificó la iniciativa en lo que el régimen describe como amenazas directas del presidente estadounidense Donald Trump.

El documento de la Defensa Civil lleva por lema «Proteger, resistir, sobrevivir y vencer» y recoge las medidas que cada persona y familia debe tomar ante una eventual agresión militar.

Ortiz fue explícita en su publicación: «En medio de este contexto adverso de amenaza de guerra del Presidente de los EUA hacia nuestro país, se hace imprescindible la preparación de las zonas de defensa para garantizar la defensa y la protección de la población; cada granmense debe saber su lugar ante una agresión».

La campaña se enmarca en una escalada retórica que el régimen mantiene desde inicios de año. El gobierno de La Habana declaró 2026 «Año de Preparación para la Defensa» y desde el 11 de enero estableció los sábados como jornadas permanentes de preparación militar para la población civil.

El detonante más reciente fue una declaración de Trump en un evento en Palm Beach, a principios de mayo, en la que dijo que Cuba sería tomada «casi de inmediato».

Miguel Díaz-Canel respondió el 28 de abril afirmando que Trump «eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes» y advirtió: «Si se produce una agresión militar, contraatacaremos, lucharemos, nos defenderemos».

El despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y la firma de la Orden Ejecutiva 14380 —que declaró al gobierno cubano «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad estadounidense— han alimentado la retórica militarista del régimen.

En ese contexto, Raúl Castro también envió una carta significativa a militares del Ejército Oriental en abril, en medio de los planes para un eventual «Estado de Guerra».

Yudelkis Ortiz es una figura polémica en Granma. Fue designada primera secretaria del PCC provincial en noviembre de 2023 tras la destitución de su predecesora en un pleno extraordinario.

En marzo de 2025 intentó calmar una protesta masiva en Río Cauto provocada por los apagones, y en noviembre de ese año calificó el huracán Melissa como «una oportunidad para demostrar que la Revolución sigue viva».

Apenas dos días antes de presidir la reunión del Consejo de Defensa, el lunes, Ortiz acudió a un cordón espiritista para «alejar» amenazas externas contra Cuba, un episodio que generó amplia atención.

«Una Revolución vale en la medida que es capaz de defenderse, y saber qué hacer forma parte de este concepto», concluyó Ortiz en su publicación, resumiendo la doctrina con la que el régimen pretende movilizar a la población civil ante un conflicto que, hasta ahora, solo existe en su propia narrativa.