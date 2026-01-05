Presidente dominicano fija postura sobre Venezuela tras ataque y reafirma respaldo a la democracia

Vídeos relacionados:
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se pronunció sobre la situación en Venezuela y aseguró que su gobierno sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, en medio de la creciente tensión tras recientes ataques y el agravamiento de la crisis política en ese país.
En un mensaje publicado en la red social X, Abinader recordó que el Estado dominicano nunca reconoció la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente, tras las elecciones celebradas en julio de 2024, cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados por la comunidad internacional.
“Nuestro país nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024”, escribió el mandatario.
Abinader subrayó que, en coherencia con esa posición, República Dominicana promovió la Declaración de Santo Domingo en agosto de 2024, un pronunciamiento regional que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas por el pueblo venezolano.
El presidente dominicano también destacó la histórica solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano, y reiteró la disposición de su Gobierno a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela.
“Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela”, afirmó.
Abinader cerró su mensaje con una declaración enfática sobre la política exterior dominicana:
“República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea”.
Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto regional marcado por la preocupación internacional ante el deterioro democrático en Venezuela, el desconocimiento de los resultados electorales de 2024 y el aumento de la presión diplomática sobre el régimen del ahora encarcelado Maduro.
