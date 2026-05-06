Cubano jubilado lo perdió todo por desalojo en Miami: «¿Dónde voy a vivir?»

Un cubano de 70 años, originario de Cienfuegos, enfrenta la pérdida de todo lo que tiene tras recibir una orden de desalojo en el Silver Court Mobile Home Park, en La Pequeña Habana de Miami, según documentó el periodista Leonel Allegues en videos de Facebook que se han difundido ampliamente.

El hombre invirtió todos sus ahorros de retiro en la compra de un tráiler hace aproximadamente dos años y medio, después de haber trabajado 30 años en Estados Unidos.

Ahora, junto a más de 200 familias, debe abandonar el parque antes del 30 de septiembre de 2026, luego de que la empresa propietaria del terreno, The Urban Group, emitiera notificaciones de desalojo el 11 de marzo de 2026 para desarrollar un proyecto inmobiliario en el lugar.

«Después de trabajar 30 años, venir y comprar un tráiler de aquí hace dos años y medio. Y ahora que te boten como si uno fuera un peso», declaró el jubilado ante la cámara.

La empresa ofrece $10,000 a quienes desalojen antes del 31 de mayo, $5,000 hasta el 15 de julio y $2,500 hasta finales de agosto. El cienfueguero rechaza la oferta porque no le alcanza para rentar en Miami, donde un apartamento tipo estudio cuesta alrededor de $1,500 mensuales.

«No puedo aceptar ese dinero porque con qué me voy a rentar, y no quiero abandonar lo mío porque ¿dónde voy a vivir? ¿En un carro?», preguntó el hombre, cuya única fuente de ingresos son $1,000 mensuales de asistencia social.

El tráiler, además, no puede ser trasladado a otro parque, lo que convierte el desalojo en una pérdida total de su inversión. «Va a quedarme aquí hasta que me boten», advirtió.

El desalojo en Silver Court afecta a más de 200 familias de La Pequeña Habana, en su mayoría adultos mayores, jubilados e inmigrantes cubanos y latinos de bajos ingresos. El parque tiene 65 años de antigüedad y fue adquirido en 2021 por 50 millones de dólares.

Otro caso emblemático del mismo parque es el de Teresa Álvarez Montero, una anciana de 93 años, también originaria de Cienfuegos, que vive sola y no recibe Seguro Social ni Medicaid. Una vecina abrió una campaña de recaudación de fondos en su nombre con una meta de $50,000.

Los residentes del Silver Court propusieron una compensación de $60,000 por familia y un plazo de tres años para reubicarse, propuesta que la empresa rechazó. Al mes de las notificaciones, aproximadamente el 25% de los residentes ya había iniciado el proceso de reubicación.

Este tipo de desplazamiento no es nuevo en Miami. En noviembre de 2024, residentes del parque Lil' Abner enfrentaron desalojos similares y exigían $50,000 por familia y seis meses de plazo para irse, en un patrón que se repite a medida que el mercado inmobiliario de la ciudad expulsa a los sectores más vulnerables.

La compensación estatal de Florida para desalojos de parques de casas móviles oscila entre $1,375 y $6,000 según el tamaño del tráiler, cifras muy por debajo de lo que necesitaría el jubilado cienfueguero para rehacer su vida en una ciudad donde los precios del alquiler siguen fuera del alcance de quienes viven de una pensión fija.