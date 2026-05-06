Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo, según Trump

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El presidente Donald Trump declaró este miércoles que Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones «muy buenas» en las últimas 44 horas y que considera «muy posible» alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto armado entre ambos países.

«Hemos tenido conversaciones muy buenas en las últimas 44 horas. Y es muy posible que lleguemos a un trato», afirmó Trump, quien subrayó que la condición innegociable de Washington es que Irán no pueda poseer armas nucleares.

El mandatario describió el estado militar iraní como devastado: «Tenían una armada con 159 buques, y ahora cada barco está hecho pedazos en el fondo del agua. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones, y ya no tienen aviones. No tienen antiaéreos. No les queda radar. Sus misiles están en su mayoría destruidos», señaló, precisando que Teherán conserva apenas entre el 18% y el 19% de su arsenal misilístico original.

Trump advirtió también que si Irán no acepta el acuerdo, los bombardeos reanudarán con mayor intensidad: «Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes», escribió en Truth Social.

En el centro de las negociaciones se encuentra un memorando de entendimiento de una página con 14 puntos que incluiría una moratoria en el enriquecimiento de uranio iraní, el levantamiento de sanciones estadounidenses, la liberación de fondos congelados y la apertura del Estrecho de Ormuz.

La principal brecha sigue siendo la duración de esa moratoria: Washington exige 20 años, Teherán ha ofrecido cinco, y fuentes sitúan un posible punto de acuerdo entre 12 y 15 años.

Irán evalúa la propuesta estadounidense y trasladará su posición a Pakistán —mediador exclusivo entre las partes— una vez concluya su revisión interna, según confirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei: «La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní».

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que las operaciones de combate han concluido, aunque el bloqueo naval impuesto el 13 de abril permanece activo. Ese bloqueo ha interceptado unos 50 navíos iraníes y genera pérdidas diarias a Irán de entre 435 y 500 millones de dólares.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, lanzada por EE.UU. e Israel, que destruyó las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow. Como represalia, Irán cerró el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, varando cerca de 2,000 buques y disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril. El precio de la gasolina en EE.UU. se disparó un 50%, hasta los 4,48 dólares por galón.

Una fuente paquistaní citada por Reuters resumió así el estado actual de las negociaciones: «Lo cerraremos muy pronto. Estamos cerca». Washington espera recibir la respuesta iraní en las próximas 48 horas.