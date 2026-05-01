Raúl Castro aparece visiblemente desmejorado en el acto del 1ro de mayo en La Habana

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Raúl Castro, de 94 años, presidió este viernes el acto central por el Día Internacional de los Trabajadores en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón de La Habana, en lo que fue su primera aparición pública en cinco meses, con un aspecto que llamó la atención por su visible deterioro físico.

El general de ejército vistió uniforme militar verde olivo con condecoraciones y estuvo acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel, junto a otras figuras del régimen como Lis Cuesta, Bruno Rodríguez y Roberto Morales Ojeda, ante una multitud que las autoridades cubanas cifraron en más de medio millón de personas.

La última vez que Castro había aparecido en público fue el 2 de diciembre de 2025, cuando asistió a la sesión final de la Asamblea Nacional y fue descrito como «frágil y con dificultades para caminar».

Raúl Castro en el desfile del 1 de Mayo. X/Presidencia Cuba

Antes de eso, el 13 de agosto de 2025, en el acto por el 99 cumpleaños de Fidel Castro en Birán, ya había sido calificado de «visiblemente frágil» y necesitó asistencia para desplazarse, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

En marzo de 2026, Castro estuvo ausente del 9º Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se ratificó a Díaz-Canel como primer secretario, lo que reavivó los rumores sobre su estado de salud.

Fue el propio Díaz-Canel quien, en una entrevista con Telesur en abril de 2026, reconoció que Raúl Castro está «vivo pero retirado por razones de salud» y es «frágil debido a su avanzada edad».

A pesar de ello, el régimen lo presentó este viernes como «líder de la Revolución» y figura central del acto, en una jornada en la que la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba publicó: «En el año del Centenario de Fidel, junto al General de Ejército y líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, el Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas, encabezamos los actos».

El acto fue trasladado de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista —inaugurada en el año 2000 durante el caso Elián González— bajo la consigna «La Patria se defiende», en el marco del «Año de Preparación para la Defensa» declarado por el gobierno cubano.

La convocatoria respondió a declaraciones del presidente Donald Trump el 28 de marzo de 2026 en Miami, donde afirmó que «a veces hay que emplear la fuerza militar y Cuba es la siguiente».

La víspera del acto, niños fueron sacados de escuelas en San Miguel del Padrón y Santiago de Cuba para participar en marchas previas, y el periodista independiente Ángel Cuza fue arrestado frente a su hija el 30 de abril.

Trabajadores de 15 sindicatos marcharon desde el amanecer desde cuatro puntos de La Habana: 23 y 2, Avenida Salvador Allende e Infanta, Parque Antonio Maceo y Prado-Malecón.

En abril, Castro también envió una carta a militares del Ejército Oriental con mensajes de resistencia, en lo que fue una de sus escasas señales de actividad antes de esta reaparición.

La última vez que el régimen había logrado mostrar a Raúl Castro activo en un acto oficial fue en octubre de 2025, cuando dirigió una reunión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en medio de rumores sobre su estado de salud que el propio Díaz-Canel no ha podido desmentir del todo.