"A veces la paz no está donde tienes más cosas": Cubana que emigró a Costa Rica anuncia su regreso a la isla

La creadora de contenido cubana conocida como Anita la Cubanita (@anita.cubanita06) anunció su regreso a Cuba apenas cinco meses después de haber emigrado a Costa Rica junto a su pareja e hijo pequeño, en una decisión que ella misma calificó de consciente y que generó numerosas de reacciones en TikTok.
En un primer video la joven relató que fue a un mercado «por última vez» para comprar uvas y fresas y llevarlas a Cuba para su familia, y confesó: «Me regreso a Cuba, sí es triste pero cierto».
Al día siguiente, ya en el aeropuerto pasada la medianoche, publicó un segundo video explicando sus razones: «Yo estaba en Costa Rica y aunque tenía tranquilidad, sentí un vacío que no te podía explicar. Extrañaba cosas que parecen pequeñas pero que pesan demasiado: mi gente, la cultura, la forma en que hablamos, que nos reímos».
Anita reconoció que no todos comprenderán su elección: «No todo el mundo va a entender esta decisión y eso está bien».
También dejó claro que no regresa por ignorancia sobre la situación en la isla: «Yo sé perfectamente cómo está, cómo va a ser, las dificultades, los problemas, todo, y no es na decisión ingenua, es una decisión consciente, y aún así decidí regresar».
Su argumento central resumió el dilema que enfrentan muchos emigrantes cubanos: «A veces la paz no está donde hay más cosas, sino donde te sientes en casa».
El viaje de Anita había comenzado en diciembre de 2025, cuando emigró con su familia a Costa Rica viajando vía Nicaragua hasta San José, y describió el impacto de ver mercados llenos: «Nunca había visto tanta comida junta».
El 26 de diciembre de 2025, celebró su primera Navidad fuera de Cuba declarándose «orgullosa porque saqué a mi familia de ese infierno», y en enero de 2026 publicó un mensaje de esperanza al cumplir su primer mes en el exterior.
Antes de emigrar, Anita tuvo que vender todas sus pertenencias para financiar el viaje, y en Costa Rica se sostenía monetizando sus redes sociales.
El retorno de Anita no es un caso aislado. En enero de 2026, Maydalina Valdés Fernández, otra cubana en Costa Rica, también anunció su regreso a la isla por no soportar la distancia familiar, y en abril de 2026 la tiktoker Yaniuska López anunció su retorno definitivo afirmando que «regresar no significa fracasar».
Historias como estas reflejan un conflicto cada vez más visible entre los cubanos que emigran buscando estabilidad económica y el peso emocional de la separación familiar y cultural. Aunque miles continúan saliendo de la isla empujados por la crisis, algunos descubren en el exilio una sensación de desarraigo que termina marcando sus decisiones personales.
«El tiempo no regresa y si hay algo que el dinero no puede comprar, es el tiempo. Todo ese tiempo que uno se pierde de estar con su familia, ese no va a regresar», resumió en enero pasado Valdés Fernández, sentimiento que parecen compartir otros emigrantes cubanos que han decidido volver a la isla.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de cubanos a la isla
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Anita la Cubanita decidió regresar a Cuba?
Anita decidió regresar a Cuba porque, a pesar de la tranquilidad en Costa Rica, sentía un vacío emocional y extrañaba su cultura y a su gente. Afirmó que la paz no está necesariamente donde hay más cosas, sino donde uno se siente en casa.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos que deciden regresar a la isla?
Los cubanos que regresan a la isla enfrentan desafíos como la crisis económica, los apagones crónicos y la escasez, pero muchos priorizan la conexión emocional y familiar sobre las comodidades materiales que podrían encontrar en el extranjero.
¿El regreso de cubanos a la isla se considera un fracaso?
Regresar a Cuba no se considera un fracaso, sino una decisión personal basada en necesidades emocionales y familiares. Personas como Yaniuska López afirman que regresar significa escuchar lo que verdaderamente necesitan y que no todas las decisiones se toman con la cabeza, sino con el alma.
¿Cómo se sostienen económicamente los cubanos que emigran y luego regresan a Cuba?
Cubanos como Anita la Cubanita se sostienen monetizando sus redes sociales, lo que les permite financiar su vida en el extranjero y también al regresar a Cuba. El uso de plataformas digitales para generar ingresos se ha convertido en una opción viable para muchos emigrantes.
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