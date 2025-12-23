Cubana emigra con su familia a Costa Rica: “El choque con la realidad fue demasiado duro”

La creadora de contenido Anita la Cubanita (@anita.cubanita06) compartió en redes sociales los emocionantes y difíciles momentos de su salida de Cuba rumbo a Costa Rica, junto a su pareja y su hijo pequeño, en busca de una vida mejor.
En una serie de videos publicados en su cuenta de TikTok, Anita mostró el proceso desde los preparativos de su viaje, el momento en que abordaron el avión hacia Nicaragua, hasta su llegada por tierra a San José, la capital costarricense.
Ya instalada en su nuevo hogar, la joven agradeció a “ese hermoso país” por recibirla con los brazos abiertos y compartió su primera experiencia visitando un mercado local, donde las abundancia y diversidad de alimentos la sorprendió.
“Estoy tan impresionada que no tengo palabras. El choque con la realidad fue demasiado duro. Nunca había visto tanta comida junta. Saber que hay tantas cosas que en tu país ni siquiera las puedes ver. No puedo explicar lo que se siente al ir a un mercado y encontrar tanta variedad de frutas, verduras, carnes, de todo”, expresó visiblemente emocionada.
La influencer destacó que en Cuba, los alimentos escasean y los precios son cada vez más inaccesibles para la mayoría de las familias, por lo que enfrentarse a la abundancia en Costa Rica fue una experiencia impactante.
“Es increíble ver que las personas pueden comprar lo que necesitan sin preocuparse, porque es accesible”, añadió en otro video.
Ahora, Anita comienza una nueva etapa de vida en territorio costarricense, consciente de que no será fácil adaptarse ni alcanzar sus metas, pero convencida de que el esfuerzo valdrá la pena.
Su testimonio refleja el sentimiento de miles de cubanos que en los últimos años han dejado la isla, empujados por la crisis económica, la falta de libertades y las difíciles condiciones de vida bajo el régimen comunista. Para muchos, como Anita, emigrar no es una elección, sino la única salida posible.
Preguntas frecuentes sobre la emigración de cubanos a Costa Rica y la situación en Cuba
¿Por qué Anita la Cubanita decidió emigrar de Cuba a Costa Rica?
Anita la Cubanita decidió emigrar de Cuba a Costa Rica junto a su familia en busca de mejores condiciones de vida. La escasez de alimentos y los altos precios en Cuba hicieron insostenible su permanencia en la isla, lo que la llevó a buscar un futuro más prometedor para su hijo.
¿Cómo fue la experiencia de Anita al llegar a Costa Rica?
Al llegar a Costa Rica, Anita experimentó un choque de realidad al ver la abundancia y diversidad de alimentos en los mercados locales. Esta experiencia fue impactante para ella debido a la escasez que había vivido en Cuba. Agradeció al país por recibirla y destacó la accesibilidad de los productos básicos.
¿Cuál es la situación alimentaria en Cuba según los testimonios y estudios recientes?
La situación alimentaria en Cuba es crítica, con escasez de alimentos y precios elevados que superan los salarios medios. Un estudio del Food Monitor Program indicó que uno de cada cuatro cubanos se acuesta sin cenar, y que el 29 % de la población apenas logra comer dos veces al día. Esta situación se agrava por los apagones que afectan la conservación de alimentos.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar a países como Costa Rica?
Los cubanos que emigran a países como Costa Rica enfrentan desafíos como el alto costo de vida y la adaptación a una nueva cultura. Aunque existe abundancia de productos, los precios pueden ser un choque para los recién llegados. La adaptación requiere aprender a manejar el presupuesto y familiarizarse con nuevas marcas y productos para asegurar una vida sostenible.
