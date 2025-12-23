Cubana emigra con su familia a Costa Rica: “El choque con la realidad fue demasiado duro”

La creadora de contenido Anita la Cubanita (@anita.cubanita06) compartió en redes sociales los emocionantes y difíciles momentos de su salida de Cuba rumbo a Costa Rica, junto a su pareja y su hijo pequeño, en busca de una vida mejor.

En una serie de videos publicados en su cuenta de TikTok, Anita mostró el proceso desde los preparativos de su viaje, el momento en que abordaron el avión hacia Nicaragua, hasta su llegada por tierra a San José, la capital costarricense.

Ya instalada en su nuevo hogar, la joven agradeció a “ese hermoso país” por recibirla con los brazos abiertos y compartió su primera experiencia visitando un mercado local, donde las abundancia y diversidad de alimentos la sorprendió.

“Estoy tan impresionada que no tengo palabras. El choque con la realidad fue demasiado duro. Nunca había visto tanta comida junta. Saber que hay tantas cosas que en tu país ni siquiera las puedes ver. No puedo explicar lo que se siente al ir a un mercado y encontrar tanta variedad de frutas, verduras, carnes, de todo”, expresó visiblemente emocionada.

La influencer destacó que en Cuba, los alimentos escasean y los precios son cada vez más inaccesibles para la mayoría de las familias, por lo que enfrentarse a la abundancia en Costa Rica fue una experiencia impactante.

“Es increíble ver que las personas pueden comprar lo que necesitan sin preocuparse, porque es accesible”, añadió en otro video.

Ahora, Anita comienza una nueva etapa de vida en territorio costarricense, consciente de que no será fácil adaptarse ni alcanzar sus metas, pero convencida de que el esfuerzo valdrá la pena.

Su testimonio refleja el sentimiento de miles de cubanos que en los últimos años han dejado la isla, empujados por la crisis económica, la falta de libertades y las difíciles condiciones de vida bajo el régimen comunista. Para muchos, como Anita, emigrar no es una elección, sino la única salida posible.