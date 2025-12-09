A sus 21 años, joven en EE.UU. presume sus logros: “Tengo dos casas en Cuba y mi carro”

Una joven cubana de apenas 21 años, residente en Estados Unidos, se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un emotivo mensaje de agradecimiento y superación personal.

En el video, publicado por la usuaria @yadenismedina, la joven muestra su automóvil mientras expresa su orgullo por lo alcanzado en solo tres años viviendo en el país norteamericano.

“Tres años en este gran país y gracias a Dios mis dos casas en Cuba, mi carro y mi familia como se merecían vivir”, escribió sobre las imágenes.

El clip, que ya acumula miles de visualizaciones, refleja el esfuerzo de una cubana que emigró muy joven y logró prosperar lejos de la isla. Con tono motivador, envía un mensaje a otros compatriotas:

“Vamos por más metas, logros y sueños. Aquí estamos prestados, aseguren sus cositas”.

Su testimonio ha generado una ola de reacciones entre los cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de los cuales la felicitan por su perseverancia y la toman como ejemplo de lo que puede conseguirse con trabajo y determinación.

La historia de esta joven emigrante se suma a la de miles de cubanos que, desde el exilio, buscan construir una vida mejor y brindar estabilidad a sus familias en Cuba, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.