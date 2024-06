Cubana conmueve en TikTok con su historia de superación tras 14 años en Estados Unidos

Una cubana residente en Estados Unidos ha conmovido en TikTok con un emotivo video donde compartió su inspiradora historia de lucha y crecimiento personal a lo largo de 14 años en el país.

En su cuenta @cubanabella09, la mujer relata cómo su llegada al país norteamericano estuvo marcada por desafíos y sacrificios, pero también por la determinación y el esfuerzo que la llevaron a cumplir muchos de sus sueños.

En el video la cubana describe los momentos difíciles que enfrentó desde el primer día, desde adaptarse a una nueva cultura hasta la búsqueda de trabajo; experiencias todas que la moldearon y la fortalecieron. “Recuerdo cuando llegué al aeropuerto de Miami... me acuerdo desde el día cero ya yo quería trabajar...”, comienza diciendo, rememorando sus primeros días llenos de incertidumbre pero también de esperanza.

Uno de los momentos más emotivos de su relato es cuando cuenta cómo logró comprar la primera McDonald’s para su hijo: “Recogía metales... pelaba cables... me acuerdo que la primera McDonald's que compré para mi hijo la compré con la venta de un rollo de cable de cobre que había encontrado”, dijo, mostrando cómo incluso los pequeños logros tienen un gran significado en su 'viaje' personal.

Su historia es un testimonio de la resiliencia y el espíritu de superación que caracterizan a muchos inmigrantes. A lo largo del video, refleja con sinceridad cómo el trabajo arduo y la perseverancia le permitieron superar obstáculos, desde aprender un nuevo idioma hasta encontrar su primer empleo en un restaurante colombiano. “Nunca me quedé con los brazos cruzados... me costó trabajo por cuenta del idioma, por cuenta de que no tenía experiencia”, abundó en su testimonio.

La cubana también hizo balance de los sueños que ha cumplido y los que aún anhela ver realizados: “He logrado casi todos mis sueños... y mi único sueño en esta vida que me falta por cumplir es que Dios me dé salud y me deje ver a mis hijos crecer con salud”.

Con un mensaje de esperanza y aliento para quienes están comenzando su camino en un nuevo país concluyó su comentado vídeo. “Yo les digo a esas personas que son recién llegadas que no se desesperen, que todo llega a su hora, que sean buenos de corazón, que no hagan maldad y que verán que todo les va a ir bien”, dijo animando a otros a no rendirse y a mantener la fe en que, con esfuerzo y buenos valores, los sueños pueden hacerse realidad

Los comentarios en el video muestran el impacto de su testimonio, con usuarios que se sienten identificados y agradecidos por su mensaje. “Me ha tocado el alma este video tuyo, cubanita. La verdad es que ojos vemos y corazones no sabemos”; "Yo también me las vi negras con mi niño, pensé que no iba a poder y hoy no me canso de dar gracias a Dios por ponerme en este maravilloso país”, comentaron algunos.

“Qué Dios te bendiga. Me hiciste recordar mis primeros días, como yo y mi esposo estábamos de tristes, no quiero ni acordarme de esos inicios"; “Gracias por compartir tu historia, es un ejemplo de que todo se puede lograr con esfuerzo y dedicación”; “Esta historia está llena de amor y de buen corazón, es una inspiración para todos los que pasamos por lo mismo”; “Yo llegué hace 22 años, no se cuenta la veces que uno se cae, sino las veces que uno se levanta”, añadieron otros.

¿Y tú? ¿Te animas a compartir tus vivencias y periplo migratorio?