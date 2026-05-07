"Emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos": el mensaje de Manuel Marrero ante la crisis

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz recurrió este miércoles a una cita del dictador Fidel Castro para responder a la acumulación de presiones externas sobre la isla, en un mensaje publicado en su cuenta de X que reconoce «crecientes desafíos» pero no anuncia ninguna reforma estructural.

«Al bloqueo recrudecido y al cerco energético se suman nuevas medidas de asfixia, que imponen crecientes desafíos a la implementación del Programa de Gobierno. Pero Cuba no se detiene en el empeño fidelista de 'emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos'», escribió Marrero.

El mensaje llegó días después de que el presidente Donald Trump firmara, el pasado jueves, una Orden Ejecutiva titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba», que bloquea bienes e intereses vinculados al régimen en territorio estadounidense y amenaza con cerrar cuentas en Wall Street a bancos extranjeros que faciliten transacciones con entidades sancionadas.

La orden afecta sectores estratégicos como energía, defensa, minería y servicios financieros, y entró en vigor de forma inmediata.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las nuevas sanciones de «ilegales, abusivas, repudiables, curiosas y ridículas», mientras que Miguel Díaz-Canel las tildó de prueba de la «pobreza moral» de Estados Unidos.

La frase invocada por Marrero proviene del «Concepto de Revolución» proclamado por Castro el 1 de mayo de 2000, en el que definió la revolución como «emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional».

No es la primera vez que el primer ministro recurre a esa cita en 2026: ya la utilizó en enero durante el Consejo Provincial Extraordinario en Santiago de Cuba —donde afirmó que «los cubanos siempre nos crecemos»— y también en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, siempre como respuesta retórica a la crisis sin anunciar medidas concretas.

El tuit fue acompañado de una caricatura del ilustrador Lacoster que muestra una prensa mecánica con la inscripción «MADE IN USA» aplastando la palma real y la bandera cubana, imagen recurrente del discurso oficial sobre el embargo.

La realidad que enfrenta la isla, sin embargo, va más allá de las sanciones externas. Los principales problemas de Cuba en la actualidad incluyen apagones de entre 20 y 25 horas diarias en múltiples provincias, con un déficit de generación eléctrica de hasta 2,025 MW en horas pico.

Desde el 9 de enero, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela interrumpió los envíos de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo, y el 27 de enero México suspendió suministros que cubrían el 44% de las importaciones cubanas bajo presión de Washington.

El petróleo ruso apenas cubre el 10% de las necesidades energéticas del país, y las reservas del último cargamento se agotaron a finales de abril sin suministros confirmados para mayo.

El secretario de Estado Marco Rubio desmontó la narrativa oficial cubana al señalar que no existe un «bloqueo naval» ni un embargo total al petróleo, sino una combinación de fallos en los subsidios externos y restricciones selectivas, y anticipó nuevas acciones contra el régimen.

El propio Marrero admitió el pasado domingo que el programa de viviendas modulares «no va a la velocidad que se quiere», en una de las pocas concesiones públicas a la magnitud del fracaso, mientras insiste en un plan contra el plan que los economistas independientes consideran insuficiente ante la peor crisis económica cubana en décadas, con una contracción del PIB proyectada de entre 6,5% y 7,2% para 2026.