Santiago de Cuba sin radio ni televisión «por déficit de generación eléctrica»

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El Centro de Transmisiones Principal de Radio y Televisión de Boniato, en Santiago de Cuba, quedó fuera del aire la mañana de este jueves según una nota informativa oficial de TV Santiago que confirmó la interrupción total de las transmisiones a las 9:00 am.

La causa declarada por las propias autoridades es el «déficit de generación eléctrica y el déficit de combustible en la provincia», según el comunicado publicado en redes sociales.

Desde Boniato se emiten todas las principales señales de radio y televisión para la provincia: Radio Rebelde, Radio Progreso, CMKC Radio Revolución, Mambí y Siboney en FM, además de Cubavisión en analógico y digital.

Su interrupción deja a cientos de miles de santiagueros sin acceso a ninguna señal de radiodifusión estatal.

TV Santiago reconoció en su nota que «se mantiene comunicando por las vías y canales oficiales a la población» y ofreció «disculpas por las molestias que estas afectaciones pudieran ocasionar».

El incidente no es aislado. Pinar del Río sufrió una situación similar en mayo de 2025, cuando solo siete de 28 centros de transmisión provincial contaban con respaldo energético.

Matanzas, Baracoa-Guantánamo y Holguín también registraron interrupciones por la misma causa entre 2025 y enero de 2026.

La crisis energética que provoca estos colapsos es estructural. Cuba produce apenas 40,000 barriles diarios de crudo frente a un consumo superior a 110,000, y la generación eléctrica cayó un 13,7% en 2025.

Entre enero y abril de 2026, Cuba recibió un solo buque de combustible —el ruso Anatoly Kolodkin con 730,000 barriles, atracado en Matanzas el 31 de marzo— cuando necesita al menos ocho buques mensuales para cubrir la demanda eléctrica. El propio Miguel Díaz-Canel admitió que el país «estuvo cuatro meses sin recibir una gota de combustible».

El combustible de ese único cargamento se distribuyó desde el 17 de abril y se agotó a finales de ese mes. Los apagones en el este de Cuba se agravaron desde entonces, con Santiago de Cuba registrando cortes de hasta 24 horas diarias durante la última semana de abril.

El déficit eléctrico nacional alcanzó 1,731 MW el 5 de mayo a las 8:20 de la noche, y el día anterior la disponibilidad era de apenas 1,390 MW frente a una demanda de 2,772 MW. El máximo registrado en 2026 fue de 2,075 MW el 6 de marzo, cuando más de dos tercios del país quedaron sin luz.

En febrero de 2026, una avería en la subestación Holguín 220 kV dejó sin electricidad al 100% de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, evidenciando la fragilidad extrema de la red eléctrica en el oriente del país.

Un segundo petrolero ruso, el Sea Horse Universal, cambió de rumbo en el Atlántico Norte sin confirmación de llegada, con posible retraso hasta finales de mayo, lo que anticipa que la señal de radio y televisión en Santiago de Cuba podría permanecer interrumpida por tiempo indefinido.