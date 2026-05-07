Viceministro tras sanciones de EE.UU.: «Cuba no constituye una amenaza para ese país»

Vídeos relacionados:

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, respondió este jueves a las nuevas sanciones impuestas por Washington con una declaración en X en la que afirmó que las agencias de inteligencia de EE.UU. tienen «sobradas evidencias» de que Cuba no representa ninguna amenaza para ese país.

«Quien verdaderamente dirija las agencias de inteligencia y seguridad nacional de EEUU, cuenta con sobradas evidencias de que Cuba no constituye una amenaza para ese país, ni siquiera si fueran creíbles los argumentos mendaces que esgrimen altos funcionarios de ese gobierno», escribió Cossío.

La declaración llegó horas después de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra el conglomerado militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y la minera Moa Nickel S.A., empresa conjunta con la canadiense Sherritt International Corp., que ese mismo día suspendió sus operaciones en Cuba.

GAESA, controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, gestiona más de 18,000 millones de dólares en activos y concentra entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, según el Departamento de Estado.

Las medidas se fundamentan en la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo, titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional de EE.UU.», que amplía la emergencia nacional declarada en enero de 2026.

El argumento central de Washington para justificar la presión es que Cuba alberga instalaciones de inteligencia de China y Rusia a escasos kilómetros del territorio estadounidense.

El secretario de Estado Marco Rubio lo expresó sin ambigüedades el pasado martes en Fox News: «No vamos a permitir que adversarios de Estados Unidos operen inteligencia o bases militares a 90 millas de nosotros».

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha identificado al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia de señales en la isla, con expansiones documentadas en 2025.

Cossío rechaza esa narrativa de forma sistemática y acusa a EE.UU. de usar pretextos para encubrir lo que llama una política de dominación.

El pasado 5 de mayo sostuvo que la orden ejecutiva de Trump «despeja toda duda sobre los objetivos de dominación» que, a su juicio, motivan la presión estadounidense.

En marzo, el mismo funcionario había declarado en el programa «Meet the Press» de NBC que el ejército cubano «siempre está preparado y, de hecho, se está preparando en estos días para la posibilidad de una agresión militar».

Mientras el régimen despliega su retórica defensiva, la población cubana sufre las consecuencias de la crisis energética: desde enero, un boicot de combustibles ha cortado entre el 80% y el 90% de las importaciones de petróleo de la isla, provocando apagones de hasta 25 horas diarias.

Rubio advirtió este jueves que la presión no ha terminado: «Se pueden esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas», señaló al anunciar las sanciones, en el marco de una campaña que desde enero de 2025 ha acumulado más de 240 medidas restrictivas contra el régimen.