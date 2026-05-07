De escoltar a Fidel Castro a caminar Cuba entera: exguardaespaldas del dictador llega a Matanzas

Exescolta de Fidel llega a Matanzas en peregrinación por el centenario del dictador cubano

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José Luis Pérez Balart, exmiembro del Cuerpo de Escolta personal de Fidel Castro y combatiente activo del Ministerio del Interior (MININT), llegó este jueves a Matanzas como parte de una caminata solitaria de ciento de kilómetros que recorre Cuba de oriente a occidente en homenaje al centenario del nacimiento del dictador.

El santiaguero de 64 años partió el 10 de abril desde la Granjita Siboney y el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, siguiendo la llamada «Ruta de Fidel a Martí y de Martí a Maceo», que evoca tanto la Caravana de la Victoria de enero de 1959 como la Invasión de Oriente a Occidente liderada por Antonio Maceo y Máximo Gómez durante la Guerra de Independencia.

El destino final es Mantua, en Pinar del Río, lugar donde terminó aquella campaña mambisa, con el recorrido completo concluyendo en el faro del Cabo de San Antonio, extremo occidental de la isla.

Durante su estancia en Matanzas, Pérez Balart visitó el Museo Cuartel de Bomberos, donde fue recibido por la Mayor de la Reserva Mirtha Pardo Junco, presidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio, así como por combatientes del Ejército y el MININT y reservistas de la Defensa.

Rosa Quintana Greck, especialista del museo, fue la encargada de dirigir la visita.

El perfil de Pérez Balart lo sitúa de lleno dentro del aparato de seguridad del Estado cubano: además de haber sido escolta personal de Castro, cumplió misiones internacionalistas en África, trabajó en la seguridad del Gran Parque Turístico Baconao y actualmente se desempeña como profesor de la Academia de Estudios Superiores del MININT.

Aunque la travesía se presenta públicamente como un desafío personal, su respaldo institucional es evidente: fue reportada por TV Santiago y Prensa Latina, medios estatales, por tanto es forma parte de una estrategia comunicacional, y se enmarca en el «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», denominación oficial que el gobierno cubano asignó a 2026.

La iniciativa forma parte de una amplia campaña propagandística del régimen que incluye la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas de Castro, caravanas juveniles y el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», previsto del 10 al 13 de agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El régimen también presume de más de seis millones de firmas en su campaña «Mi Firma por la Patria», denunciada por activistas como resultado de coerción.

Todo ello ocurre mientras el pueblo cubano enfrenta apagones prolongados, desabastecimiento, inflación desbocada y un éxodo masivo sin precedentes, realidades que el régimen ignora mientras moviliza niños y jóvenes en actos de adoctrinamiento político.

Díaz-Canel resumió el espíritu de estas celebraciones durante el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba: «No se trata de recordarlo, se trata de traerlo a este momento».