Exembajador de EE.UU. advierte que retrasar la transición en Venezuela favorece al chavismo

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El exembajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, advirtió el miércoles que Washington «pierde» si demora la transición democrática en Venezuela.
Story hizo sus declaraciones durante un foro sobre la situación política en América Latina celebrado en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en Miami, donde también participaron la activista cubana Rosa María Payá y el analista Frank Mora.
«Todos los días en los que no estamos haciendo la transición para la democracia en el país, estamos perdiendo la palanca que tenemos, el tiempo que existe», sostuvo Story, quien fue el principal diplomático estadounidense para Venezuela durante la primera administración de Donald Trump y posteriormente bajo la administración Biden.
El exdiplomático advirtió que una estrategia centrada únicamente en la normalización diplomática o en acuerdos petroleros podría fortalecer aún más al sistema político venezolano, en lugar de debilitarlo.
«Yo sé que todo el mundo está esperando el momento en que llegue María Corina Machado… no solamente para una elección, sino también para la reinstitucionalización del país», afirmó Story.
Sus declaraciones llegan en un momento de profunda transformación política en Venezuela.
El secretario de Estado Marco Rubio delineó un plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en la llamada «Operación Resolución Absoluta».
El subsecretario de Estado Christopher Landau ha pedido paciencia, señalando que la transición «comenzó apenas hace cuatro meses», mientras que EE.UU. reabrió su embajada en Caracas el 14 de marzo de 2026 y reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado interina.
El foro también abordó la situación en Cuba, con posiciones divergentes. Story marcó diferencias entre ambos países: «Por lo menos en Venezuela había un espacio para la oposición democrática… entonces me pregunto, me cuestiono a mí mismo: ¿qué podemos hacer en Cuba?».
Mora sostuvo que las sanciones económicas, por sí solas, históricamente nunca han producido el cambio político deseado en Cuba y subrayó que el factor fundamental es la presión interna, citando las protestas del 11 de julio de 2021 como ejemplo.
Payá, en cambio, defendió la presión económica contra el régimen cubano: «Los intereses de los criminales que están en el poder en Cuba tienen que ser afectados para que sean forzados a someterse a la voluntad del pueblo cubano, que es una voluntad de cambio».
La activista también calificó como estrategia de miedo la reciente distribución por parte del régimen de una guía familiar para enfrentar una posible agresión militar. «El régimen cubano está, como siempre, intensificando su retórica, intentando sembrar el pánico, mientras los únicos que han sido y son violentos al día de hoy son los criminales que están en el poder», afirmó.
El contexto represivo en Cuba respalda esa lectura: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó 366 acciones represivas solo en abril, incluyendo detenciones, hostigamiento y vigilancia contra activistas y familiares de presos políticos, en un país donde Prisoners Defenders contabilizaba 1,214 presos políticos a finales de febrero de 2026.
Preguntas frecuentes sobre la transición en Venezuela y la situación política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el exembajador de EE.UU. considera que retrasar la transición en Venezuela favorece al chavismo?
James Story, exembajador de EE.UU. para Venezuela, advierte que cada día sin avances en la transición democrática fortalece al aparato político del chavismo y reduce la presión internacional sobre el régimen. Esta falta de avance debilita la posición de poder de Estados Unidos en el proceso de cambio político en Venezuela.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a las elecciones en Venezuela?
Estados Unidos espera que la líder opositora María Corina Machado pueda participar libremente en las elecciones en Venezuela. Washington ha transmitido claramente al gobierno interino la importancia de permitir la participación de todos los líderes opositores y la reforma de instituciones clave para garantizar un proceso electoral creíble.
¿Qué diferencias ve el exembajador James Story entre Venezuela y Cuba en términos de oposición democrática?
James Story destacó que en Venezuela había un espacio para la oposición democrática, lo que no ocurre en Cuba. Esta diferencia plantea un desafío mayor para el cambio político en Cuba, donde el régimen mantiene un control más estricto sobre las voces disidentes.
¿Qué estrategia propone Rosa María Payá para el cambio político en Cuba?
Rosa María Payá defiende la presión económica contra el régimen cubano y afirma que los intereses de los criminales en el poder deben ser afectados para forzar un cambio. Rechaza la idea de un operador del régimen similar a Delcy Rodríguez en Venezuela y aboga por un equipo de transición que lidere el cambio hacia elecciones libres y justas.
¿Cuál es el plan de Estados Unidos para la transición en Venezuela?
El plan de Estados Unidos para la transición en Venezuela consta de tres fases: estabilización, recuperación y transición. La primera fase busca estabilizar políticamente el país, la segunda se centra en la recuperación económica, y la tercera apunta a una evolución política con elecciones libres antes de finales de 2026.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.