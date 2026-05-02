Rosa María Payá agradece a Trump y Rubio por sancionar a los responsables de la represión en Cuba

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La activista cubana Rosa María Payá agradeció este sábado al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por la orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el régimen cubano, firmada el viernes por Trump y que apunta directamente a los responsables de la represión en la isla.

«Gracias, presidente Trump y secretario Rubio, por sancionar a los responsables de la represión en Cuba», escribió Payá en la red social X, donde destacó que «los matones, los jefes de GAESA que lucran con la miseria de nuestro pueblo, y la familia que esconden su fortuna robada han perdido su impunidad».

Payá cerró su mensaje con una frase que resume el sentir de la oposición cubana: «La libertad de Cuba se acerca».

La orden ejecutiva, firmada el 1 de mayo, amplía las sanciones contra el régimen de La Habana y bloquea activos en territorio estadounidense mientras veta la entrada al país de funcionarios, ejecutivos, miembros de juntas directivas y sus familiares vinculados a la represión y la corrupción.

Entre los objetivos centrales figura GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana y tiene activos estimados en más de 18,000 millones de dólares.

La medida también contempla sanciones secundarias contra bancos extranjeros e instituciones financieras que realicen transacciones significativas con entidades cubanas sancionadas, amenazando su acceso al sistema financiero estadounidense.

La orden entró en vigor de manera inmediata y sin notificación previa, precisamente para evitar transferencias rápidas de fondos por parte de los afectados.

Payá, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el período 2026-2029 y fundadora de Cuba Decide, ha sido una de las voces más activas en respaldar la estrategia de presión de Washington contra la dictadura.

Días antes, la activista ya había pedido unir fuerzas con Estados Unidos para lograr la transición democrática en Cuba, en sintonía con las declaraciones de Rubio sobre la posibilidad de reformas en la isla.

La nueva orden se enmarca en la estrategia de máxima presión de Trump contra Cuba, que desde enero de 2026 ha acumulado más de 240 nuevas sanciones y la intercepción de al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla.

La reacción del régimen fue inmediata: Miguel Díaz-Canel rechazó las sanciones el mismo viernes, calificándolas de «medidas coercitivas» para intimidar a Cuba, mientras Raúl Castro hizo una aparición pública en el desfile del Día Internacional de los Trabajadores en lo que fue interpretado como un gesto de proyección de fortaleza.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez (R-FL) respaldó la orden ejecutiva, calificándola de necesaria para desmantelar el «aparato de seguridad que encarcela presos políticos y oprime al pueblo».

El senador Rick Scott había pedido a Trump en abril intensificar las sanciones contra GAESA y las misiones médicas cubanas, señalando directamente los activos del conglomerado militar como objetivo prioritario.