Más de 40 horas de apagón en Matanzas mientras prometen arrancar la Guiteras antes del Día de las Madres

Vídeos relacionados:

Circuitos eléctricos de Matanzas acumulan más de 40 horas de apagón continuo este jueves mientras técnicos de la termoeléctrica Antonio Guiteras redoblan los trabajos para sincronizar la planta al Sistema Eléctrico Nacional antes del Día de las Madres, el próximo domingo 10 de mayo.

El ingeniero Jorge Gómez Sánchez, subdirector de producción de la Guiteras, declaró a Radio 26 que «tras la culminación de más del setenta por ciento de las acciones correctivas contempladas en el mantenimiento, se avanza prometedoramente en los trabajos en caldera».

Gómez Sánchez precisó que los trabajos de soldadura en caldera están casi concluidos y solo restan los controles radiográficos y metalográficos de las soldaduras, para luego pasar a las pruebas hidráulicas y neumáticas que certifican la calidad del trabajo.

«Si todo sale como hasta ahora, la Guiteras estaría sincronizada antes del Día de las Madres y por encima de los 200 megavatios», afirmó el especialista, quien añadió que en estos momentos se aprovecha el tiempo para la limpieza de la caldera.

La planta salió del servicio el martes 5 de mayo a las 9:12 de la mañana por una nueva avería en su caldera, con pérdida de 140 MW. Es su octava salida del sistema en lo que va de 2026, una planta que nunca ha recibido mantenimiento capital en sus más de 36 años de operación desde su inauguración en 1988.

La salida de la Guiteras disparó los apagones en toda Cuba hasta niveles críticos. Este jueves el Sistema Eléctrico Nacional amaneció con una disponibilidad de apenas 1,370 MW frente a una demanda de 2,850 MW, con 1,495 MW afectados a las seis de la mañana según la Unión Eléctrica.

El miércoles fue uno de los peores días del año: la máxima afectación alcanzó 1,874 MW a las 9:40 de la noche, con el servicio interrumpido las 24 horas. Para el pico nocturno de este jueves, la Unión Eléctrica pronostica un déficit de 1,850 MW y una afectación estimada de 1,880 MW, acercándose peligrosamente al récord de 1,945 MW registrado el 1 de abril.

Matanzas es oficialmente la provincia con mayor afectación eléctrica del país, con una demanda promedio de 238 MW y el mayor máximo apagable de todas las provincias: 174 MW repartidos en 123 circuitos.

Kenny Cruz González, subdirector técnico de la Empresa Eléctrica de Matanzas, lo confirmó ante TV Yumurí: «Me llama la atención porque en reiteradas ocasiones circuitos que pasan 40 horas y cuando uno revisa los circuitos de otras provincias no están en ese máximo apagable, no tienen esa cantidad de horas».

La paradoja es que Matanzas alberga la Guiteras, pero su generación se vierte al sistema nacional sin beneficiar directamente a la provincia.

El trasfondo de la crisis es la escasez de combustible. El único cargamento significativo de 2026 fue el del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que atracó en Matanzas el 31 de marzo con unos 730,000 barriles donados por Moscú, reservas ya agotadas.

El propio Miguel Díaz-Canel admitió el 2 de mayo ante delegados de solidaridad internacional: «Ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba».

Un segundo barco ruso, el Universal, con unos 270,000 barriles de diésel, permanece a la deriva en el Atlántico a unos 1,600 km de Cuba sin destino confirmado, en parte por la presión de las sanciones estadounidenses, mientras los apagones en Cuba siguen empeorando sin señales de alivio a corto plazo.