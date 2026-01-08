No eran Avispas Negras los cubanos muertos durante la captura de Maduro en Venezuela

Los 32 cubanos fallecidos el pasado 3 de enero en Venezuela durante la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no pertenecían a las temidas unidades de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) ni del Ministerio del Interior (MININT), como han asegurado varios medios internacionales.

De acuerdo con información oficial publicada por el propio régimen cubano, los fallecidos eran escoltas, agentes del MININT y dos oficiales activos de las FAR —un capitán y un suboficial mayor— mientras que el resto de los uniformados de las FAR que aparecen en el listado oficial fueron identificados como soldados retirados.

Esto contradice las versiones difundidas por numerosos medios y analistas, que afirmaron que entre las bajas se encontraban miembros de las Avispas Negras froo de la Brigada Especial Nacional (BEN, boinas negras), dos cuerpos de élite del régimen cubano conocidos por su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y por ser utilizados en operaciones de represión y control de manifestaciones dentro de la isla.

Los fallecidos: agentes del MININT y dos oficiales activos de las FAR

El listado incluye los nombres, grados y edades de los 32 fallecidos, entre los que figuran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), así como varios mayores, capitanes y tenientes.

El Capitán Adrián Pérez Beades (34 años) y el Suboficial Mayor Suriel Godales Alarcón (42) son los únicos oficiales de las FAR mencionados en el listado, mientras que el resto de los identificados por el régimen fueron catalogados como soldados retirados, con edades comprendidas entre los 35 y los 59 años.

Trayectoria de algunos de los fallecidos

Varios de los oficiales caídos ya habían sido identificados en otras misiones de escolta dentro de Cuba, incluido el Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, quien habría ocupado funciones de seguridad personal y podría haber sido uno de los jefes del grupo abatido en Venezuela.

Negaciones previas del régimen cubano

Tanto el régimen cubano como el propio Nicolás Maduro negaron durante años la presencia de militares de la isla en su anillo de seguridad. Sin embargo, la publicación de los nombres y grados de los 32 fallecidos confirma que esos cubanos formaban parte del dispositivo de protección del dictador venezolano en el momento de su captura por fuerzas estadounidenses.

El gobierno de Cuba ha afirmado que los caídos cumplían con su deber de proteger a Cuba y a Venezuela, pero no ha ofrecido detalles sobre las funciones específicas que desempeñaban.

Un silencio que deja más preguntas

La falta de información oficial sobre el papel de los cubanos muertos en Venezuela refuerza las dudas sobre el alcance real de la presencia militar de la isla en ese país. Durante años, La Habana insistió en que su cooperación con Caracas era estrictamente civil, centrada en el envío de médicos y asesores técnicos.

El reconocimiento de las bajas, sin embargo, marca un cambio en la narrativa oficial y pone en evidencia la profundidad de los lazos entre ambos regímenes, justo en un momento en que el chavismo comenzó a colaborar con la administración Trump tras la detención de Maduro.